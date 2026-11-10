Huaquillas pide esclarecer el triple crimen en el que falleció Ronald Farfán y declara duelo cantonal

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

La conmoción se apoderó de Huaquillas tras el asesinato del exalcalde Ronald Farfán, el candidato a concejal Cristhian Rugel y la comerciante Hilda Ruiz. El ataque ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, cuando varias personas se preparaban para participar en una actividad política con miras a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El hecho violento dejó tres víctimas mortales y una persona herida. La noticia causó consternación entre los habitantes del cantón fronterizo de El Oro, donde simpatizantes y ciudadanos se habían reunido para asistir al mitin de Farfán. Tras lo ocurrido, el Municipio de Huaquillas expresó sus condolencias a las familias y anunció tres días de duelo cantonal en memoria del exalcalde.

El asesinato de Farfán conmocionó a Huaquillas

El ataque ocurrió alrededor de las 20:35 del lunes 9 de noviembre, en la ciudadela Los Israelitas, en las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón. Según los primeros reportes, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas dispararon contra las personas que participaban en la actividad política.

Las víctimas fueron Ronald Wilfrido Farfán Becerra, de 46 años; Christian Alejandro Rugel Herrera, candidato a concejal; e Hilda Noemí Ruiz Robles, comerciante de 63 años. Farfán había sido alcalde de Huaquillas entre 2014 y 2019 y aspiraba nuevamente a dirigir el Municipio en las elecciones del 29 de noviembre.

El ataque también dejó un herido. Ayrton Jamil Pardo Ruiz, de 33 años, recibió atención médica tras el hecho violento.

Los tres fallecidos recibieron atención en distintas casas de salud. Rugel murió en el lugar del ataque. Farfán falleció en la Clínica Huaquillas, mientras que Ruiz perdió la vida en el Hospital Básico Huaquillas.

La noticia generó conmoción entre quienes esperaban participar en el encuentro político. La actividad, que convocaba a simpatizantes de Farfán, terminó marcada por el ataque armado y la muerte de tres personas.

Municipio declara tres días de duelo cantonal

Un día después del asesinato, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huaquillas difundió un comunicado oficial para expresar su pesar por la muerte de Farfán, Rugel y Ruiz. La institución extendió sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de las víctimas.

En el pronunciamiento, el Municipio condenó el hecho violento y señaló que ninguna circunstancia justifica que una persona pierda la vida de esa manera. También pidió a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional que investiguen lo ocurrido y esclarezcan el crimen con celeridad para evitar que quede en la impunidad.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Luis Fárez Reinoso, ofreció colaborar con las autoridades en las investigaciones, dentro de sus competencias y posibilidades.

Como homenaje a Farfán, quien estuvo al frente de la Alcaldía durante el período 2014-2019, Fárez declaró tres días de duelo cantonal. Durante ese tiempo, las banderas permanecerán izadas a media asta en todas las dependencias municipales.

El comunicado también incluyó un llamado a los habitantes para mantener la calma, actuar con prudencia y respetar el dolor de las familias afectadas. El Municipio expresó su solidaridad con los allegados de los fallecidos y con toda la población huaquillense, golpeada por el asesinato de tres personas en medio de una actividad política.

La declaración de duelo marca los días posteriores a un hecho que sacudió al cantón fronterizo y dejó de luto a sus habitantes.

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