Ronald Farfán advirtió sobre su seguridad en un video antes de morir

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

“Responsabilizo a Chiricuto si algo me pasa a mí y a mi familia”. Con esa advertencia, Ronald Farfán Becerra, exalcalde de Huaquillas y candidato a recuperar la Alcaldía, señaló públicamente a una persona a quien identificó como ‘Chiricuto’. El mensaje quedó registrado en un video que circuló antes del ataque armado en el que perdió la vida la noche del lunes 9 de noviembre de 2026.

En la grabación, Farfán también cuestionó el silencio de quienes, según dijo, tenían miedo de hablar. “¿Miedo a qué? Si hemos nacido para morir”, expresó. Sus declaraciones cobran relevancia tras el ataque ocurrido durante una actividad política en Huaquillas, provincia de El Oro. El exfuncionario tenía 46 años y participaba en la campaña electoral para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.

El mensaje de Ronald Farfán en el video difundido antes del ataque

La advertencia de Farfán estuvo dirigida a una persona a la que mencionó con el alias de ‘Chiricuto’. En el video, el entonces candidato responsabilizó directamente a ese individuo si algo le sucedía a él o a sus familiares.

El exalcalde acompañó su señalamiento con una reflexión sobre el temor que, según manifestó, impedía que otras personas hablaran. «¿Miedo a qué? Si hemos nacido para morir», dijo ante la cámara.

La grabación tomó relevancia después del ataque armado que terminó con su vida. Farfán había ejercido la Alcaldía de Huaquillas entre 2014 y 2019 y buscaba regresar al sillón municipal en los comicios de noviembre de 2026.

En esta contienda encabezaba la candidatura por la alianza Fuerza Fronteriza, listas 88-102, y el Movimiento Bolivariano Restauración Fronteriza, lista 102. Su equipo desarrollaba actividades políticas en distintos sectores del cantón fronterizo.

El ataque ocurrió durante una concentración política en Huaquillas

La noche del lunes 9 de noviembre, Farfán llegó junto con su comitiva a la ciudadela Los Israelitas para participar en un encuentro con simpatizantes. El punto de reunión estaba ubicado en las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón.

En ese momento, sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas atacaron a tiros a las personas que se encontraban en el lugar. Los disparos provocaron momentos de pánico entre los vecinos y asistentes a la actividad política.

El atentado dejó tres personas fallecidas. Además de Ronald Farfán, murió Christian Alejandro Rugel Herrera, candidato a concejal que integraba la misma propuesta política y era conocido como ‘Moro’. La tercera víctima fue Hilda Noemí Ruiz Robles, comerciante de 63 años.

El ataque también dejó herido a Ayrton Jamil Pardo Ruiz, de 33 años. Después de las detonaciones, moradores y personas de la comitiva intentaron auxiliar a las víctimas. Farfán recibió atención de emergencia y lo trasladaron a una clínica privada de la localidad. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

Tras el hecho, policías acudieron a la ciudadela Los Israelitas y delimitaron el lugar con cintas de seguridad. Los agentes recopilaron indicios balísticos y realizaron peritajes técnicos. También comenzaron a recibir versiones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

La muerte del exalcalde y del candidato a concejal generó conmoción en el escenario político de Huaquillas. Familiares y miembros de la organización política expresaron sus muestras de pesar, entre ellos hacia Betty Córdova, compañera de la agrupación participante.

«Responsabilizo a Chiricuto si algo me pasa a mí y a mi familia». Esa fue la advertencia que Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía de Huaquillas, dejó registrada en un video antes de ser asesinado junto a otras dos personas en ese cantón de El Oro. En la grabación, señaló públicamente a quien identificó como «Chiricuto» y lo responsabilizó por lo que pudiera ocurrirles. También afirmó que nadie decía nada porque todos tenían miedo. «¿Miedo a qué?», se preguntó. «Si hemos nacido para morir». 📌 Tras su asesinato, sus palabras resuenan como una premonición. — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) November 10, 2026

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