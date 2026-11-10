Ronald Farfán advirtió sobre su seguridad en un video antes de morir

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“Responsabilizo a Chiricuto si algo me pasa a mí y a mi familia”. Con esa advertencia, Ronald Farfán Becerra, exalcalde de Huaquillas y candidato a recuperar la Alcaldía, señaló públicamente a una persona a quien identificó como ‘Chiricuto’. El mensaje quedó registrado en un video que circuló antes del ataque armado en el que perdió la vida la noche del lunes 9 de noviembre de 2026.
En la grabación, Farfán también cuestionó el silencio de quienes, según dijo, tenían miedo de hablar. “¿Miedo a qué? Si hemos nacido para morir”, expresó. Sus declaraciones cobran relevancia tras el ataque ocurrido durante una actividad política en Huaquillas, provincia de El Oro. El exfuncionario tenía 46 años y participaba en la campaña electoral para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.
La advertencia de Farfán estuvo dirigida a una persona a la que mencionó con el alias de ‘Chiricuto’. En el video, el entonces candidato responsabilizó directamente a ese individuo si algo le sucedía a él o a sus familiares.
El exalcalde acompañó su señalamiento con una reflexión sobre el temor que, según manifestó, impedía que otras personas hablaran. «¿Miedo a qué? Si hemos nacido para morir», dijo ante la cámara.
La grabación tomó relevancia después del ataque armado que terminó con su vida. Farfán había ejercido la Alcaldía de Huaquillas entre 2014 y 2019 y buscaba regresar al sillón municipal en los comicios de noviembre de 2026.
En esta contienda encabezaba la candidatura por la alianza Fuerza Fronteriza, listas 88-102, y el Movimiento Bolivariano Restauración Fronteriza, lista 102. Su equipo desarrollaba actividades políticas en distintos sectores del cantón fronterizo.
La noche del lunes 9 de noviembre, Farfán llegó junto con su comitiva a la ciudadela Los Israelitas para participar en un encuentro con simpatizantes. El punto de reunión estaba ubicado en las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón.
En ese momento, sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas atacaron a tiros a las personas que se encontraban en el lugar. Los disparos provocaron momentos de pánico entre los vecinos y asistentes a la actividad política.
El atentado dejó tres personas fallecidas. Además de Ronald Farfán, murió Christian Alejandro Rugel Herrera, candidato a concejal que integraba la misma propuesta política y era conocido como ‘Moro’. La tercera víctima fue Hilda Noemí Ruiz Robles, comerciante de 63 años.
El ataque también dejó herido a Ayrton Jamil Pardo Ruiz, de 33 años. Después de las detonaciones, moradores y personas de la comitiva intentaron auxiliar a las víctimas. Farfán recibió atención de emergencia y lo trasladaron a una clínica privada de la localidad. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.
Tras el hecho, policías acudieron a la ciudadela Los Israelitas y delimitaron el lugar con cintas de seguridad. Los agentes recopilaron indicios balísticos y realizaron peritajes técnicos. También comenzaron a recibir versiones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.
La muerte del exalcalde y del candidato a concejal generó conmoción en el escenario político de Huaquillas. Familiares y miembros de la organización política expresaron sus muestras de pesar, entre ellos hacia Betty Córdova, compañera de la agrupación participante.
«Responsabilizo a Chiricuto si algo me pasa a mí y a mi familia». Esa fue la advertencia que Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía de Huaquillas, dejó registrada en un video antes de ser asesinado junto a otras dos personas en ese cantón de El Oro. En la grabación, señaló públicamente a quien identificó como «Chiricuto» y lo responsabilizó por lo que pudiera ocurrirles. También afirmó que nadie decía nada porque todos tenían miedo. «¿Miedo a qué?», se preguntó. «Si hemos nacido para morir». 📌 Tras su asesinato, sus palabras resuenan como una premonición.— Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) November 10, 2026