Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas, fallece tras ataque armado previo a mitin

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El exalcalde del cantón fronterizo y aspirante a retomar el sillón municipal, Ronald Farfán, falleció la noche de este lunes 9 de noviembre de 2026 tras resultar víctima de un violento ataque armado en Huaquillas, en la provincia de El Oro. El hecho se registró en la ciudadela Los Israelitas cuando el exfuncionario llegaba junto a su comitiva para participar en una concentración política con simpatizantes, a pocas semanas de las elecciones seccionales programadas para el próximo 29 de noviembre. En el mismo atentado a tiros murió en la escena el candidato a concejal Cristhian Rugel, conocido como ‘Moro’.

Conmoción y víctimas por ataque armado en Huaquillas

La emboscada ocurrió de forma repentina en los instantes en que los dirigentes arribaban al punto fijado para el encuentro electoral. Varios sujetos armados interceptaron a los candidatos y abrieron fuego reiterado contra la comitiva en plena vía pública, provocando pánico y gritos entre los vecinos y simpatizantes congregados en el sector.

Cristhian Rugel, quien aspiraba a ocupar la primera concejalía del cantón por la misma fórmula política, recibió impactos directos de bala que le provocaron la muerte de manera inmediata en la calzada.

Traslado de emergencia y confirmación del deceso

Tras las detonaciones, moradores y miembros del equipo de campaña intentaron auxiliar a los heridos en el pavimento. Ronald Farfán fue evacuado de urgencia hacia una clínica privada de la localidad en un intento por estabilizar sus signos vitales y salvarle la vida.

Sin embargo, horas más tarde el personal médico confirmó su fallecimiento como consecuencia de la extrema gravedad de las lesiones causadas por los proyectiles de arma de fuego en su cuerpo.

Carrera municipal y aspiración para el 29 de noviembre

Ronald Farfán ejerció la Alcaldía de Huaquillas en el periodo administrativo 2014-2019, consolidando una trayectoria pública en el cantón fronterizo. En la contienda electoral de 2026, encabezaba la lista para disputar nuevamente la Alcaldía respaldado por la alianza Fuerza Fronteriza (listas 88-102) y el Movimiento Bolivariano Restauración Fronteriza (lista 102).

El doble homicidio sacudió el escenario político de la localidad, generándose manifestaciones de pesar entre sus familiares y hacia Betty Córdova, compañera de la organización política participante.

Operativo policial e indagaciones en Los Israelitas

Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la ciudadela Los Israelitas para delimitar el perímetro con cintas de seguridad y recopilar los indicios balísticos dejados por los atacantes. Los agentes especializados iniciaron la recepción de versiones y peritajes técnicos con el propósito de determinar las motivaciones detrás del hecho e identificar a los autores materiales de este violento ataque armado en Huaquillas.

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