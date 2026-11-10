Hijo de Ronald Farfán también fue asesinado en Huaquillas nueve meses antes que su padre

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El asesinato de Ronald Farfán Becerra, exalcalde de Huaquillas, ocurrido el lunes 9 de noviembre de 2026, tiene un antecedente familiar. Su hijo, Ronald Josías Farfán Tenorio, también murió en un hecho violento en febrero de este año. La Policía encontró su cuerpo la noche del 9 de febrero en una calle de la ciudadela Luz y Vida, en este cantón fronterizo de la provincia de El Oro.

El crimen del joven, cuyo cuerpo apareció dentro de un bulto abandonado en la vía pública, conmocionó a Huaquillas, como te contamos en una publicación de este medio. Los investigadores manejan como una de las hipótesis una posible relación con disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Junto a los restos, los agentes encontraron un panfleto con amenazas dirigido a un grupo delictivo. Hasta ahora, las autoridades no han establecido una relación entre este asesinato y el atentado que nueve meses después terminó con la vida de su padre.

El cuerpo del hijo de Ronald Farfán apareció en una calle de Huaquillas

El hallazgo ocurrió cerca de las 22:00 del lunes 9 de febrero de 2026, en la intersección de la avenida Tiwintza y la calle Colorado. Moradores del sector relataron que un vehículo llegó hasta el sitio, lanzó un bulto a la vía pública y se retiró a gran velocidad.

Minutos después, un ciudadano se acercó al lugar y, al comprobar que se trataba de un cuerpo sin vida, alertó a las autoridades. Los agentes de la Policía Nacional acudieron al sector, acordonaron el área y realizaron las primeras verificaciones.

Durante la inspección, los uniformados encontraron un panfleto con amenazas dirigido a un grupo delictivo. También localizaron documentos que no pertenecían a la víctima. La Policía recogió estos elementos para someterlos a verificaciones y determinar si guardaban relación con el asesinato.

El cuerpo presentaba signos de violencia. Según la información policial, los restos estaban dentro de fundas negras y el joven había sido decapitado y desmembrado. Después del levantamiento, los agentes trasladaron el cadáver al Centro Forense para las pericias correspondientes, entre ellas la autopsia y el análisis de los indicios recogidos en el lugar.

La Policía también recopiló grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir lo ocurrido. Los investigadores buscaban identificar a los ocupantes del vehículo que abandonó el cuerpo y establecer el móvil del crimen.

Las autoridades manejaron la hipótesis de que el asesinato podría estar relacionado con enfrentamientos entre organizaciones criminales que operan en la frontera sur. Sin embargo, no informaron sobre personas detenidas ni identificaron a los responsables.

Ronald Farfán reconoció el cuerpo de su hijo en Machala

Al mediodía del martes 10 de febrero, Ronald Farfán Becerra acudió al Centro Forense de Machala para reconocer oficialmente a su hijo. El exalcalde de Huaquillas, quien estuvo al frente del Municipio entre 2014 y 2019, llegó visiblemente afectado por la muerte del joven.

En esa ocasión expresó: “Mataron a mi hijo, no lo entiendo”, y pidió justicia. De acuerdo con la información difundida entonces, el exfuncionario no ofreció más declaraciones públicas debido a su estado emocional.

La Fiscalía y la Policía Nacional continuaron con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato, identificar a los responsables y establecer posibles vínculos con las estructuras delictivas que operan en la frontera con Perú. Los resultados de las pericias y el análisis de las evidencias debían aportar elementos para avanzar en el caso.

Huaquillas ha registrado en los últimos meses varios hechos violentos asociados al crimen organizado, una situación que ha motivado operativos policiales y controles en distintos sectores del cantón.

Nueve meses después del asesinato de su hijo, Ronald Farfán Becerra murió en un ataque armado durante una concentración política en la ciudadela Los Israelitas. El atentado del 9 de noviembre dejó otras dos personas fallecidas y un herido. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que ambos crímenes tengan alguna conexión.

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