Policías incautan cocaína en el puerto de Guayaquil oculta en maquinaria

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Las labores de inspección en las terminales marítimas del país permitieron frustrar una nueva ruta de exportación de narcóticos a gran escala. Las unidades policiales detectaron 1,6 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil durante una intervención que localizó el cargamento camuflado en una estructura metálica de exportación con destino a México.

Decomiso de cocaína en el puerto de Guayaquil en un contenedor

La incautación de cocaína en el puerto de Guayaquil se ejecutó luego de que las fuerzas de seguridad identificaran un contenedor sospechoso.

En la inspección física y técnica del cargamento, los agentes encontraron un total de 1 684 bloques rectangulares con sustancias ilícitas, las cuales sumaron un peso neto exacto de 1 675,58 kilogramos. Esta cantidad de alcaloide neutralizado equivale a 16 775 800 dosis retiradas de la circulación internacional.

Camuflaje en maquinaria declarada como separador de metales

El estupefaciente fue escondido de manera estratégica en el interior de una maquinaria industrial que había sido registrada formalmente en los manifiestos de carga como un separador de metales.

Los uniformados descubrieron los paquetes del estupefaciente alojados dentro de la estructura de dicho equipo, mecanismo empleado por las bandas para intentar evadir los controles en las bodegas portuarias antes del embarque marítimo.

Aprehensión de la gerente y el representante de la exportadora

Durante la ejecución del operativo, las autoridades aprehendieron a dos personas vinculadas directamente a la logística de envío: la gerente y el representante legal de la empresa exportadora responsable del contenedor intervenido.

Ambos ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de las acciones legales por el tráfico de sustancias a gran escala.

Millonaria afectación financiera a redes de narcotráfico

La retención de la droga representó un fuerte impacto en las economías ilícitas. Según los informes oficiales divulgados por el ministro del Interior, John Reimberg, el cargamento incautado alcanza una valoración de 50,2 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos.

A escala nacional, la Policía cuantificó el golpe financiero a las estructuras narcoelictivas en cerca de cuatro millones de dólares.

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