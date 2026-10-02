Exportador recibió prisión preventiva por tráfico de drogas a gran escala

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Las investigaciones judiciales en los terminales portuarios del país derivaron en medidas cautelares privativas de libertad. Elvis Wilfrido S. S., quien se desempeñaba como representante legal de una compañía exportadora, fue procesado formalmente por su presunta vinculación en el delito de tráfico de drogas a gran escala, luego de que agentes de seguridad detectaran sustancias ilícitas dentro de una estructura de carga comercial en la provincia del Guayas.

El proceso judicial por tráfico de drogas a gran escala

La imputación se sustentó legalmente en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que tipifica y sanciona el tráfico de drogas a gran escala dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Tras la valoración de los elementos de convicción presentados en la audiencia de calificación de flagrancia, el juez de Garantías Penales de turno acogió las solicitudes fiscales y dictó orden de prisión preventiva en contra del ciudadano procesado, fijando además un plazo de 30 días para la etapa de instrucción fiscal.

Inspección antinarcóticos en DP World Posorja

La aprehensión del directivo se originó a partir de una intervención operativa realizada el 30 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Puerto Marítimo DP World de Posorja. Las revisiones se ejecutaron específicamente en los patios de la empresa exportadora mediante una acción conjunta entre efectivos de la Dirección de Inteligencia Antinarcóticos y guías de la Unidad Canina de la Policía Nacional, quienes procedieron a la inspección exhaustiva de un contenedor de comercio exterior.

Cocaína camuflada en el sistema de enfriamiento

Durante la verificación física del equipo de transporte, los agentes policiales descubrieron 37 paquetes rectangulares de tipo ladrillo que estaban envueltos con cinta adhesiva. El cargamento contaminado se encontraba oculto en el interior del sistema de enfriamiento del contenedor y tenía como itinerario de envío final los puertos de Alemania, lo que configuró la tipología de tráfico de drogas a gran escala investigada por las autoridades.

Evidencias y elementos de convicción en audiencia

En la diligencia judicial correspondiente, se incorporaron formalmente las actas de verificación y pesaje de la sustancia incautada, procedimiento técnico que certificó un peso neto de 39,55 kilos de cocaína.

Asimismo, el expediente sumó los testimonios de los uniformados que ejecutaron la captura, el resultado de la prueba de identificación preliminar homologada y grabaciones extraídas de las cámaras de seguridad del recinto. Todos los indicios materiales y la droga incautada fueron ingresados bajo estricta cadena de custodia en las bodegas especializadas de la Policía Antinarcóticos.

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