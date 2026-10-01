Un exportador fue arrestado por enviar cocaína a Alemania desde Posorja

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El tráfico internacional de sustancias ilícitas sufrió un nuevo revés en los puertos marítimos de la costa ecuatoriana. El hallazgo de cocaína en un contenedor de exportación que pretendía zarpar hacia Europa derivó en la captura del delegado de la firma comercial involucrada durante una intervención desarrollada en la parroquia Posorja, provincia de Guayas, donde los agentes identificaron el alcaloide camuflado en las paredes metálicas de la unidad de carga.

Detección de cocaína en un contenedor en Posorja

Las tareas de perfilamiento técnico e inspección antinarcóticos ejecutadas por las unidades policiales permitieron interceptar la estructura que transportaba mercadería legal hacia Alemania.

Durante la revisión física y minuciosa de los paneles internos, los uniformados descubrieron 37 paquetes rectangulares que contenían 35,7 kilogramos del estupefaciente. Este cargamento de cocaína en un contenedor representaba un total estimado de 357 050 dosis destinadas al consumo en el mercado exterior.

Aprehensión del representante de la empresa exportadora

Tras confirmar la presencia de la sustancia ilícita, las autoridades procedieron a la aprehensión del representante legal perteneciente a la compañía exportadora a cargo del despacho comercial. El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de sus canales digitales que la intervención formó parte de la denominada Operación Cero Impunidad 32189, orientada a determinar las responsabilidades penales de quienes intentaron utilizar la logística portuaria para mover la sustancia hasta suelo europeo.

OPERACIÓN CERO IMPUNIDAD 32189



INCAUTADA COCAÍNA OCULTA EN CONTENEDOR CON DESTINO A ALEMANIA



El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en Posorja donde se intervino un contenedor con cargamento de exportación, en cuyos paneles internos fueron encontrados 37 paquetes de… pic.twitter.com/a6cbPpx8bo — John Reimberg (@JohnReimberg) October 1, 2026

Millonario impacto económico en el mercado europeo

Los cálculos técnicos presentados por las autoridades determinaron que el alcaloide incautado habría alcanzado una cotización cercana a los 1,67 millones de dólares una vez distribuido en los países de destino.

La neutralización de esta cocaína evitó la comercialización masiva del cargamento en las redes de microtráfico del continente europeo, golpeando el financiamiento de las estructuras del narcotráfico internacional.

Cadena de custodia para las investigaciones judiciales

Luego de las pericias de pesaje y fijación fotográfica, los 37 paquetes quedaron bajo estricta cadena de custodia y fueron ingresados en el centro de acopio correspondiente.

Los elementos recopilados servirán de base procesal para que las autoridades judiciales continúen con las investigaciones pertinentes y esclarezcan las conexiones operativas detrás de este presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

La posición de los puertos de Guayas en las rutas marítimas

El descubrimiento recurrente de cocaína en un contenedor se inscribe en un escenario donde Ecuador funciona como un punto de tránsito hacia Norteamérica y Europa, al encontrarse ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de esta droga.

La economía dolarizada y la conectividad de los muelles mercantes de Guayas, especialmente en las terminales de Guayaquil y Posorja, concentran los mayores volúmenes de incautación a lo largo del litoral ecuatoriano.

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