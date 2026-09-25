Policías descubren 1,8 toneladas de droga en un camión chocado en Bolívar

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un control vial tras un siniestro de tránsito derivó en la incautación de un cargamento a gran escala de droga en una carretera de la provincia de Bolívar. Los uniformados ejecutaron el decomiso de cocaína luego de inspeccionar un transporte de carga pesada que terminó siniestrado y sin ocupantes.

Inspección del furgón y decomiso de cocaína en Ecuador

El procedimiento se inició durante la tarde del jueves 24 de septiembre, cuando personal de tránsito de la provincia de Bolívar acudió al sector Herrerías, en el tramo de la carretera Guaranda-Riobamba, para atender una alerta por daños materiales.

En el lugar se constató la presencia de un camión tipo furgón en estado de abandono. Durante las tareas de traslado y revisión minuciosa del automotor retenido, los uniformados encontraron 36 sacos de yute ocultos en la estructura del vehículo, consolidando este decomiso de droga.

Pruebas químicas confirmaron 1 813 paquetes rectangulares

En el interior de los bultos se hallaron 1 813 bloques de una sustancia blanquecina. Peritos especializados aplicaron las pruebas técnicas de campo preliminares (PIPH), confirmando que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína con un peso bruto aproximado de 1,8 toneladas.

Las actuaciones operativas coordinaron de forma directa con personal de Antinarcóticos, Criminalística y el fiscal de turno para precautelar los protocolos legales y la respectiva cadena de custodia, según EFE.

Indagaciones abiertas para ubicar a redes responsables

Tras la retención del vehículo pesado y el aseguramiento del alcaloide, las unidades de investigación mantienen diligencias activas para dar con el paradero de los cabecillas de las estructuras delictivas responsables de coordinar este traslado.

Las autoridades señalaron que la presencia en las carreteras busca cerrar el paso al narcotráfico y al crimen organizado transnacional en las rutas del país, según información de EFE.

Tránsito internacional y estadísticas antidrogas

La posición geográfica de Ecuador, rodeado por Colombia y Perú —los dos mayores productores mundiales de cocaína, según información de EFE—, sumada a una economía dolarizada y la operatividad de recintos portuarios en sus costas como el de Guayaquil, ha convertido al país en un paso estratégico de distribución hacia destinos prioritarios en Europa y Norteamérica.

En la actualidad, Ecuador figura como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, ubicándose por detrás de Colombia y Estados Unidos.

Con información de EFE

Te recomendamos