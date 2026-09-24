La banda de alias Marco pierde 26 millones de dólares en operativos anti droga en Santa Elena

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Una intervención directa a las redes de distribución internacional de sustancias sujetas a fiscalización dejó un perjuicio económico de gran magnitud para las estructuras del crimen organizado. Las fuerzas del orden ejecutaron una incursión táctica que derivó en un nuevo decomiso de droga en Santa Elena, operativo mediante el cual se evitó la circulación de un cargamento ilícito cotizado en el mercado clandestino en aproximadamente 26 millones de dólares, este jueves 24 de septiembre de 2026.

Incautación de media tonelada y decomiso de droga en Santa Elena

El balance de la intervención territorial confirmó el hallazgo de media tonelada de pasta base de cocaína. Las pericias iniciales de los uniformados determinaron que el estupefaciente se encontraba debidamente acondicionado para proseguir su trayecto logístico rumbo a mercados internacionales de consumo.

Allanamiento a una finca en la provincia costera

Las unidades especializadas concentraron sus tareas operativas en una propiedad rural ubicada en la provincia de Santa Elena. Hasta ese inmueble ingresó el contingente militar y policial luego de labores de inteligencia previas desarrolladas en el sector, procediendo a intervenir el predio donde permanecía oculto el cargamento de sustancias ilícitas.

Vínculos con alias Marco y la estructura de Los Choneros

De acuerdo con las indagaciones preliminares del personal a cargo de la incursión, la finca intervenida se encuentra presuntamente vinculada a alias Marco.

Los reportes oficiales identifican a este individuo como un presunto cabecilla perteneciente al Grupo Armado Organizado (GAO) conocido como Los Choneros, banda delictiva a la que apuntan las investigaciones sobre el acopio del cargamento confiscado.

Despliegue operativo conjunto en territorio peninsular

La acción territorial en la propiedad de Santa Elena se articuló de manera coordinada a través de las Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica (CNI), agrupados bajo la estructura operativa del Bloque de Seguridad.

Con el retiro de la media tonelada de droga, los uniformados impidieron que el estupefaciente sea distribuido en rutas de tráfico o comercializado en las calles.

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