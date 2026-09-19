Policía decomisa 1,6 toneladas de cocaína en Manta durante el tercer día del toque de queda

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La Policía Nacional localizó 1,6 toneladas de cocaína ocultas en una caleta durante una operación ejecutada la madrugada de este sábado 19 de septiembre de 2026, en la vía San Lorenzo, en Manta, Manabí. El hallazgo se produjo durante labores de investigación desarrolladas en el marco del tercer día del toque de queda.

Las 1,6 toneladas de cocaían en Manta, en el tercer día de toque de queda

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, en la caleta permanecían ocultos 55 sacos de yute que contenían 1 353 paquetes de cocaína.

La droga tendría un valor aproximado de 64 millones de dólares en el mercado, de acuerdo con la institución.

Para acceder al escondite fue necesario dinamitar la estructura en la que estaba oculto el cargamento. La construcción quedó destruida en su totalidad.

La Policía Nacional señaló que continuará con las labores operativas en el marco de las acciones desplegadas durante el toque de queda.

TOQUE DE QUEDA DÍA 3

1,6 TONELADAS DE COCAÍNA ENCONTRADAS EN UNA CALETA EN MANTA



Esta madrugada, tras labores de investigación, la Policía Nacional ejecutó una operación en la vía San Lorenzo, en Manta, fue localizada una caleta en la que permanecían ocultos 55 sacos de yute con… pic.twitter.com/O5M5N6N9QM — John Reimberg (@JohnReimberg) September 19, 2026

¿Cuándo rige el toque de queda?

Según el comunicado oficial, la restricción de movilidad rige del 17 al 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00.

Durante ese horario, las personas autorizadas para movilizarse hacia o desde los aeropuertos deberán portar documentos que permitan acreditar el motivo de su desplazamiento.

El toque de queda rige en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro

El último toque de queda en Ecuador rige desde las 00:00 hasta las 05:00 en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

La medida está vigente desde el 17 de septiembre y termina el 30 de septiembre de 2026.

El Gobierno implementa este último toque de queda en el contexto de un “conflicto interno armado” con el fin de focalizar el combate a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

En los dos primeros días, el toque de queda dejó más de 150 detenidos y el decomiso de 39 kilos de droga.

Más de 15 000 policías fueron desplegados durante el primer día de la medida; mientras los locales nocturnos prevén pérdidas de hasta el 50%.

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