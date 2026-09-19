Toque de queda deja 289 aprehendidos en tres días

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El toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro deja 289 aprehendidos desde el jueves 17 hasta este sábado 19 de septiembre de 2026, informó el Ministerio del Interior.
Entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026, durante el horario de toque de queda, de 00:00 a 05:00, se registraron 289 personas aprehendidas, según el balance del Bloque de Seguridad.
Del total, 216 aprehensiones estuvieron relacionadas directamente con el toque de queda, mientras que otras 73 correspondieron a delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia de armas de fuego y otros delitos.
Durante este período se ejecutaron 258 operaciones relacionadas con el estado de excepción y el toque de queda. Además, se instalaron 203 puntos de control (check points) y se realizaron 12 intervenciones identificadas como IIPR en el balance.
Como resultado de estas acciones, se registró la retención y recuperación de 24 vehículos y 54 motocicletas.
El balance también reporta la afectación de tres infraestructuras vinculadas con la logística criminal.
Las fuerzas de seguridad decomisaron 1,03 toneladas de droga durante el período reportado.
También se incautaron:
Además, se realizaron seis allanamientos.
Durante los tres días analizados, el ECU 911 registró 1 513 reportes de emergencias.
Por su parte, Segura EP contabilizó 135 incidentes de seguridad ciudadana.
El balance corresponde a las acciones ejecutadas por el Bloque de Seguridad durante el período comprendido entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026, en el horario establecido para el toque de queda.
En los dos primeros días, el toque de queda dejó más de 150 detenidos y el decomiso de 39 kilos de droga.
Más de 15 000 policías fueron desplegados durante el primer día de la medida; mientras los locales nocturnos prevén pérdidas de hasta el 50%.