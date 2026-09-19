Toque de queda deja 289 aprehendidos en tres días

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El toque de queda en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro deja 289 aprehendidos desde el jueves 17 hasta este sábado 19 de septiembre de 2026, informó el Ministerio del Interior.

Los resultados del toque de queda en tres días de aplicación

Entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026, durante el horario de toque de queda, de 00:00 a 05:00, se registraron 289 personas aprehendidas, según el balance del Bloque de Seguridad.

Del total, 216 aprehensiones estuvieron relacionadas directamente con el toque de queda, mientras que otras 73 correspondieron a delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia de armas de fuego y otros delitos.

Operativos y controles durante el toque de queda

Durante este período se ejecutaron 258 operaciones relacionadas con el estado de excepción y el toque de queda. Además, se instalaron 203 puntos de control (check points) y se realizaron 12 intervenciones identificadas como IIPR en el balance.

Como resultado de estas acciones, se registró la retención y recuperación de 24 vehículos y 54 motocicletas.

El balance también reporta la afectación de tres infraestructuras vinculadas con la logística criminal.

Incautación de armas, municiones y droga

Las fuerzas de seguridad decomisaron 1,03 toneladas de droga durante el período reportado.

También se incautaron:

44 armas blancas y de fuego .

. 298 municiones .

. USD 39.000 en dinero.

en dinero. 2 equipos de comunicaciones.

Además, se realizaron seis allanamientos.

ECU 911 registró 1513 emergencias

Durante los tres días analizados, el ECU 911 registró 1 513 reportes de emergencias.

Por su parte, Segura EP contabilizó 135 incidentes de seguridad ciudadana.

El balance corresponde a las acciones ejecutadas por el Bloque de Seguridad durante el período comprendido entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026, en el horario establecido para el toque de queda.

En los dos primeros días, el toque de queda dejó más de 150 detenidos y el decomiso de 39 kilos de droga.

Más de 15 000 policías fueron desplegados durante el primer día de la medida; mientras los locales nocturnos prevén pérdidas de hasta el 50%.

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