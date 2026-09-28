Un policía de la Dinased es detenido por robar a un fallecido en Quito

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un procedimiento judicial en flagrancia se ejecutó contra un uniformado durante una diligencia de levantamiento de cadáver en el sur de la capital. El uniformado, identificado con el rango de cabo segundo, policía de la Dinased, terminó aprehendido luego de que la propietaria de un inmueble denunciara la sustracción de una importante cantidad de dinero en efectivo y objetos de valor pertenecientes a su inquilino, hallado sin signos vitales la madrugada del viernes 25 de septiembre de 2026.

Captura de un policía de la Dinased tras alerta vecinal

El hecho se descubrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sozoranga y Chumunde, en el sector de Santa Anita. Al lugar acudieron equipos especializados de la Dinased, peritos de Criminalística y Medicina Legal tras una alerta coordinada por el ECU 911.

La arrendadora del inmueble explicó a los agentes que encontró a su arrendatario, el ciudadano francoecuatoriano Chapon Pierre Jacques Bernard Jean, sin vida luego de que no contestara a sus llamadas durante varios días. Al concluir el retiro del cuerpo, la mujer revisó el departamento y alertó de inmediato a los oficiales sobre la falta del dinero que el occiso guardaba en el sitio.

Hallazgo de miles de dólares y euros en patrullero

Frente al reclamo ciudadano, el oficial al mando interrogó a su conductor, el cabo segundo Juan D., quien reconoció haber tomado los valores justificando su accionar en supuestas “necesidades familiares”. El policía de la Dinased admitió además que las divisas estaban escondidas en el vehículo oficial utilizado para la diligencia.

Durante la inspección técnica del patrullero tipo camioneta, los uniformados encontraron los billetes y los objetos ocultos entre las ranuras de los asientos.

Desglose de las divisas y objetos dorados incautados

El personal de Criminalística procedió a la fijación y conteo técnico de los indicios encontrados en la patrulla que conducía el policía de la Dinased. El inventario determinó la sustracción de:

2 760 dólares en efectivo , repartidos en 125 billetes de 20 dólares, 18 de 10 dólares y 16 billetes de cinco dólares.

, repartidos en 125 billetes de 20 dólares, 18 de 10 dólares y 16 billetes de cinco dólares. 3 190 euros en efectivo, compuestos por dos billetes de 500 euros, 18 billetes de 100 euros, cinco billetes de 50 euros y siete billetes de 20 euros.

Junto al dinero en divisas extranjeras, los agentes decomisaron cuatro piezas metálicas de color dorado que también pertenecían a la vivienda intervenida.

Retiro de armamento y proceso ante la Fiscalía

Tras confirmarse el delito flagrante, los superiores procedieron con la captura inmediata del cabo segundo y le retiraron su arma de dotación oficial, una pistola marca Glock, para ingresarla bajo custodia en el rastrillo institucional.

El servidor policial quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para la formulación de cargos correspondiente, mientras que el mando institucional notificó el caso a los estamentos superiores para la apertura de las sanciones y expedientes administrativos internos.

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