Dos hombres resultaron heridos durante un enfrentamiento con la Policía en Montecristi

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La mañana de este lunes 28 de septiembre de 2026, dos hombres resultaron heridos en un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en la vía La Pila-Cerro Guayabal, en el cantón Montecristi, Manabí.

El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban un control de carretera.

Qué ocurrió durante el control en Montecristi con la Policía Nacional

Según esa información, los dos hombres habrían atacado a los policías para evitar una inspección. Los agentes respondieron y, durante el intercambio de disparos, ambos hombres resultaron heridos.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Montecristi les brindó primeros auxilios y los trasladó al Hospital de Especialidades de Portoviejo. Allí reciben atención médica bajo custodia policial. No se ha precisado la gravedad de sus heridas.

#URGENTE || ¡ASÍ COMENZÓ TODO! ¡Se revelan momentos de como habría iniciado la persecución de policías a sujetos que evadieron el control de seguridad! pic.twitter.com/lOvxNhywcG — Poder Informativo (@PoderInforma) September 28, 2026

La investigación sobre el enfrentamiento

Después del hecho, la Policía recogió información y fijó indicios en el lugar para establecer cómo se produjo el intercambio de disparos.

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los heridos. Tampoco se ha informado si tenían antecedentes o participación en alguna actividad delictiva.

Dos heridos durante un control policial en Montecristi; preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió en la vía La Pila-Cerro Guayabal, en Montecristi? Dos hombres resultaron heridos durante un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional la mañana del lunes 28 de septiembre de 2026.

El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban un control de carretera en la vía La Pila-Cerro Guayabal. ¿Cómo comenzó el enfrentamiento con la Policía? La versión disponible es preliminar.

Según esa información, los dos hombres habrían atacado a los agentes para evitar una inspección y los policías respondieron, lo que derivó en el intercambio de disparos. ¿Cuál es el estado de salud de los dos hombres heridos? Personal del Cuerpo de Bomberos de Montecristi les brindó primeros auxilios y los trasladó al Hospital de Especialidades de Portoviejo.

Ambos permanecen bajo custodia policial, pero hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus heridas. ¿Se conoce la identidad de los hombres heridos? No. Hasta el momento no se han divulgado sus identidades.

Tampoco se ha informado si tenían antecedentes o si estaban vinculados con alguna actividad delictiva. ¿Qué investiga ahora la Policía? Los agentes recogieron información y fijaron indicios en el lugar para establecer cómo se produjo el enfrentamiento.

La investigación deberá precisar la secuencia de los hechos y las circunstancias en las que comenzó el intercambio de disparos.

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