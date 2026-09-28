Dos reos se fugaron de la cárcel de Turi en Cuenca durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Dos presos se fugaron durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre de 2026 del Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1, conocido como cárcel de Turi, en Cuenca. El coronel Julio Camacho, nuevo jefe de la Policía de Azuay, confirmó el hecho en declaraciones a radio La Voz del Tomebamba.

José J.G.R. y Julio F.C.B. utilizaron las sábanas de la celda para escapar. Según Camacho, los internos las unieron para formar una especie de liana y bajar desde la ventana hasta el patio del centro carcelario. Luego salieron por la garita número 3. Uno de los presos cumple una condena por narcotráfico y el otro por robo.

Un tercer interno alertó sobre la fuga en la cárcel de Turi

El jefe de la Policía de Azuay explicó que un tercer recluso, quien compartía la celda con los dos fugitivos, dio la alerta. Este interno no aceptó la propuesta de escapar junto con ellos.

Ante su negativa, los dos presos lo maniataron antes de ejecutar la fuga. Después utilizaron las sábanas para descender desde la celda por una de las ventanas. Con ese mecanismo llegaron hasta el patio y avanzaron hacia la garita número 3, por donde finalmente abandonaron el centro de privación de libertad.

La fuga ocurrió durante las primeras horas de este lunes 28 de septiembre. La Policía recibió la alerta y activó los protocolos de seguridad de manera inmediata.

La Policía investiga la fuga en Turi

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió la fuga de los dos internos. Las autoridades también buscan establecer las circunstancias que permitieron que José J.G.R. y Julio F.C.B. salieran del centro carcelario.

Camacho confirmó que los dos presos escaparon desde una celda mediante el uso de las sábanas. El procedimiento permitió que descendieran desde la ventana hasta el patio antes de llegar a la garita número 3.

La información difundida sobre el caso señala que los internos tienen antecedentes distintos dentro del proceso que cumplen en prisión. Uno permanece recluido por una condena relacionada con narcotráfico, mientras el otro cumple una condena por robo.

Tras conocer la fuga, los organismos de seguridad activaron los protocolos correspondientes. La Policía mantiene la investigación sobre el hecho y pidió a la ciudadanía que comunique cualquier sospecha relacionada con la zona.

La institución busca información que pueda contribuir con la localización de los dos presos. El caso permanece bajo investigación policial mientras las autoridades revisan las circunstancias de la fuga registrada en la cárcel de Turi.

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