Video | Imágenes captaron el momento de la fuga de los reos de la Cárcel de Turi

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un video captado por una cámara de seguridad del sector registró el momento en que dos reos escaparon de la cárcel de Turi, en Cuenca, durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre de 2026. Las imágenes muestran que a las 02:38 se activó una alarma y, poco después, uno de los presos pasó corriendo por una garita. Unos segundos más tarde, el segundo reo siguió el mismo camino.

La grabación también muestra a los dos fugitivos correr por los exteriores del centro carcelario. Para ese momento, la alarma ya no sonaba. La Policía confirmó la fuga y activó un operativo para localizar a los internos. El jefe de la Policía de Azuay, coronel Julio Camacho, señaló que recibió la alerta sobre el escape a las 03:00. Desde entonces, los uniformados realizan un mapeo de la zona y rastrean a los familiares de los dos presos.

La cámara registró el momento de la fuga de la cárcel de Turi

El registro de seguridad permite observar parte de la secuencia del escape. A las 02:38 se escucha una alarma. Luego aparece uno de los reos corriendo y atravesando una garita. Segundos después, el segundo interno sale por el mismo sector.

Después de abandonar el centro carcelario, ambos continúan corriendo por los exteriores de la prisión. La grabación muestra que la alarma dejó de sonar mientras los dos hombres avanzaban fuera del establecimiento.

La Policía recibió la alerta durante las primeras horas de este lunes y activó los protocolos de seguridad. Camacho confirmó el hecho en declaraciones a radio La Voz del Tomebamba y explicó que los agentes iniciaron el rastreo para encontrar a los dos fugitivos.

Los internos estaban recluidos en la celda número 52 del pabellón de mínima seguridad. Se trata de José J.G.R. y Julio F.C.B. Uno cumple una condena por narcotráfico y el otro por robo.

Los reos usaron sábanas para escapar

Según la información proporcionada por el jefe policial de Azuay, los dos presos utilizaron las sábanas de la celda para ejecutar el escape. Los internos las unieron y formaron una especie de liana. Con ese mecanismo descendieron desde una ventana hasta el patio del centro carcelario.

Antes de salir, los dos reos derrumbaron los barrotes de una de las ventanas. Luego descendieron hacia el patio y avanzaron hasta la garita número 3, por donde abandonaron el centro de privación de libertad.

Un tercer interno, que compartía la celda con los dos fugitivos, alertó sobre la fuga. Según la información entregada por Camacho, este recluso no aceptó la propuesta de escapar con ellos. Ante su negativa, los dos presos lo maniataron antes de continuar con el plan.

Tras conocer el escape, la Policía activó los protocolos correspondientes y comenzó las labores de búsqueda. Los uniformados realizan un mapeo en la zona para ubicar a los fugitivos y también rastrean a sus familiares.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias de la fuga y establecer cómo los dos internos lograron salir de la cárcel de Turi. La institución también solicitó información ciudadana que pueda ayudar a localizar a los dos presos.

El caso permanece bajo investigación mientras los organismos de seguridad continúan con las acciones de búsqueda en Cuenca.

#ATENCIÓN 🚨 Fuga de dos reos del CRS Turi: escaparon por el área de visitas íntimas. #Cuenca | La madrugada de este lunes 28 de septiembre, a las 02:30, se registró la fuga de dos privados de libertad del Centro de Privación Azuay Nro. 1, ubicado en la vía a la parroquia Turi. pic.twitter.com/Q4tR8ES8bD — La Suprema Estación 96.1 (@LaSuprema961) September 28, 2026

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