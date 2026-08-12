Policía aprehendió a alias ‘Nigga King’, presunto integrante de Los Lobos, en Machala

La Policía aprehendió a Carlos T., alias ‘Nigga King’, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Lobos, durante un operativo ejecutado en Machala. El procedimiento se realizó en el sector de la Circunvalación Sur y Callejón 2, como resultado del trabajo coordinado entre unidades de Inteligencia y personal investigativo y preventivo.

Las autoridades también relacionan al detenido, de manera presunta, con un hecho violento ocurrido el 9 de agosto en el sector del parque lineal de Machala. En ese lugar asesinaron a una persona. La Policía indicó además que Carlos T. registra antecedentes por desacato y por tenencia y porte de armas.

Operativo permitió ubicar al sospechoso

La Policía desarrolló el operativo mediante un trabajo articulado entre sus unidades. La intervención permitió localizar y aprehender a Carlos T., conocido con el alias de ‘Nigga Kin’”. La institución lo identifica como presunto integrante del grupo delictivo Los Lobos.

El procedimiento tuvo lugar en la Circunvalación Sur y Callejón 2, en Machala. En la intervención, los agentes encontraron un arma de fuego y cartuchos en poder del aprehendido.

La Policía detalló que el operativo contó con la participación de unidades de Inteligencia, además de personal dedicado a labores investigativas y preventivas. La coordinación entre estos equipos permitió ejecutar la acción y concretar la aprehensión del sospechoso.

El caso también se relaciona con un hecho violento registrado días antes en la ciudad. Según la información proporcionada por la Policía, alias ‘Nigga King’ presuntamente estaría vinculado con el asesinato de una persona ocurrido el pasado 9 de agosto.

Policía encontró un arma y 15 cartuchos

El hecho violento ocurrió en el sector del parque lineal de Machala. Allí, una persona fue asesinada. La Policía señaló que investiga la presunta relación de Carlos T. con ese episodio.

Además de esta presunta vinculación, el detenido registra antecedentes por desacato y por tenencia y porte de armas. Estos antecedentes constan en la información entregada por la institución policial tras el operativo.

Durante la intervención, los agentes decomisaron varios indicios. Entre ellos consta un arma de fuego, que quedó registrada como parte de los elementos encontrados durante el procedimiento.

La Policía también reportó el hallazgo de 15 cartuchos. A estos elementos se suma un terminal móvil, que igualmente figura entre los indicios recopilados durante la aprehensión.

En total, la institución reportó tres tipos de indicios: un arma de fuego, 15 cartuchos y un terminal móvil.

La institución informó sobre el procedimiento luego de la intervención realizada por sus unidades de Inteligencia, en coordinación con los equipos investigativos y preventivos. Además, mantiene como parte de la información del caso la presunta vinculación del aprehendido con el asesinato ocurrido el 9 de agosto en el parque lineal de Machala.

APREHENDIMOS A ALIAS “NIGGA KING”, PRESUNTO INTEGRANTE DEL GRUPO DELICTIVO “LOS LOBOS”, EN PODER DE UN ARMA DE FUEGO Y CARTUCHOS



La #PolicíaEcuador, a través del trabajo articulado de las unidades de Inteligencia, en coordinación con personal investigativo y preventivo, ejecutó… pic.twitter.com/sXGUa5oQyX — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 12, 2026

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