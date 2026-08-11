Prisión preventiva para alias ‘Samir’ tras un operativo en Daule

La Fiscalía General del Estado inició el procesamiento penal contra Esly Samir C. F., conocido como alias “Samir”, por los presuntos delitos de tráfico de drogas y porte de armas en Daule, articulados en concurso real de infracciones. Un Juez de Garantías Penales acogió la solicitud planteada por la Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva en su contra, fijando además un plazo de 30 días para la etapa de instrucción fiscal.

Captura en bar e incautación por tráfico de drogas y porte de armas contra alias “Samir”, en Daule

La aprehensión del imputado se efectuó durante una intervención de control de la fuerza pública realizada en el sector Patria Nueva, dentro del cantón Daule, en la provincia de Guayas.

En dicho lugar, los efectivos procedieron a revisar a los ciudadanos reunidos dentro de un bar, encontrando en posesión de Esly Samir C. F. un revólver de fabricación nacional, cuatro municiones calibre .38 sin percutir y tres cartuchos calibre 12 mm, evidencias vinculadas al caso por tráfico de drogas y porte de armas en Daule.

Sustancias catalogadas y evidencias en custodia

Aparte del armamento hallado, los agentes inspeccionaron un bolso que llevaba el procesado. En su interior descubrieron dos fundas plásticas conteniendo 43 paquetes de cocaína con un peso de 33 gramos, sumados a 25 paquetes de marihuana que registraron un peso total de 33 gramos.

Tras la revisión, el detenido fue llevado a la Unidad Judicial Multicompetente de Daule y todo el material (arma, municiones, sustancias ilícitas y celulares) ingresó bajo cadena de custodia.

Contexto sobre las investigaciones y presuntos nexos delictivos

El operativo que dio paso a este juzgamiento se enmarca en las labores desarrolladas por la Dirección de Inteligencia de la Policía Antinarcóticos en la provincia de Guayas.

Según las investigaciones policiales, alias “Samir” operaría como presunto abastecedor logístico de armas de fuego, municiones y explosivos para el grupo delictivo “Los Chone Killers”.

Asimismo, las indagaciones lo señalan por su presunta vinculación con actividades delictivas dentro del sector, tales como secuestro de personas, robos a mano armada y el cobro de “vacunas” a comercios locales.

Artículos y sanciones del Código Orgánico Integral Penal

El proceso abierto por tráfico de drogas y porte de armas en Daule se fundamenta en las normativas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 360 tipifica el porte no autorizado de armas de fuego con pena de seis meses a un año de cárcel.

Por otra parte, el artículo 220, numeral 1, literal b, sanciona el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización con una pena privativa de libertad que va de cinco a siete años de prisión.