2 130 personas siguen desaparecidas en Ecuador desde el 2008

Familiares de personas desaparecidas realizan constantes plantones en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Redacción Seguridad (I)

Durante 14 años, Mariela Montenegro ha luchado por encontrar a tres miembros de su familia. Su padre Holger, su madre Isolina del Carmen y su hermano Fernando desaparecieron en Cuenca. Ellos fueron vistos por última vez el 28 de junio del 2008, a las 22:00, cuando salían de la casa de un tío.

Montenegro recuerda que el 30 de junio del 2008 recibió la llamada de un hombre. “Me dijo que tenía secuestrada a mi familia y pidió USD 500 000 por su rescate. No me permitió hablar con mis padres. Solo me dijo que tenía 15 días para reunir el dinero y colgó”.

Los supuestos secuestradores no volvieron a llamar. Ella colocó una denuncia en Fiscalía. Hasta ahora, 13 fiscales y múltiples agentes han estado a cargo de la indagación, pero aún se desconoce el paradero de esas personas. “Durante años he vivido momentos de angustia por no saber qué les pasó. No puedo resignarme. Seguiré luchando y no descansaré hasta encontrar a mi familia”, dijo la mujer entre lágrimas.

En Ecuador hay cientos de personas que desaparecieron hace años y sus familiares aún luchan por encontrarlos. Un informe estadístico de la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) muestra que 2 130 personas siguen desaparecidas en el país. Estas cifras son desde el 2008 hasta el 22 de septiembre del 2022.

Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas son las provincias con mayor número de casos. Por ejemplo, la familia de Wilson Cauja ha recorrido todos los cantones de Guayas para buscarlo. El hombre a sus 47 años desapareció el 19 de octubre del 2015, en Guayaquil.

Ese día, él salió del negocio de su madre, en el sector del Cristo del Consuelo. Desde entonces no hay rastro de su paradero. Por eso, su hermana imprimió miles de afiches de búsqueda. Ella asegura que periódicamente sale a las calles a pegar esos carteles. Los coloca en postes, buses, terminales terrestres, iglesias y mercados. Además, ha recorrido hospitales, albergues y morgues.

Los familiares de quienes no regresaron a sus hogares exigen al Estado, a la Policía y Fiscalía que investiguen y busquen a todos los desaparecidos de forma ágil.

Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos (Asfadec), señala que hay personas que han luchado por años para encontrar a sus seres queridos con vida o por lo menos buscan recuperar sus restos. "Queremos que las autoridades sean empáticas con nosotros. En dos ocasiones pedimos una reunión con el presidente Guillermo Lasso y hasta ahora no se concreta”, dijo Rueda.

La investigación de los agentes

Por su parte, agentes que trabajan en la Dinased señalan que el avance de cada caso depende de las evidencias que se logran recopilar. “Nosotros quisiéramos darles una respuesta rápida a todos los familiares, pero cada caso es distinto. Hay unos que están abiertos desde hace años y no hay avances y otros que logramos resolver en pocos días”.

La Unidad de Investigación de Desaparecidos de la Policía señala que la mayoría de denuncias sí se resuelve. Cifras oficiales señalan que, solo este año, hubo 5 549 personas reportadas como desaparecidas. De ese grupo, el 89,1% fue localizado.

Además del total de casos, el principal motivo habría sido la desaparición voluntaria (88%). La involuntaria representa un 8%. En cambio, en el 4% de los casos, las víctimas estaban desaparecidas, pero fueron encontradas sin vida. Esto fue lo que ocurrió con María Belén Bernal. El pasado 21 de septiembre, su cuerpo fue localizado en el cerro Casitagua.

Más noticias de Ecuador: