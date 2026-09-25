Pablo Emilio Ríos Maza fue localizado tras ser reportado como desaparecido en Quito

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La actualización de la Fiscalía cambia el estado del caso de Pablo Emilio Ríos Maza. El adolescente, de 15 años, fue localizado luego de que sus familiares reportaran su desaparición el miércoles 23 de septiembre de 2026.

Pablo Emilio Ríos Maza había sido visto por última vez a las 15:36 de ese día, cerca de un local de sánduches, en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) difundió entonces una alerta con sus características para facilitar su identificación. La Fiscalía General del Estado informó posteriormente que el adolescente ya fue localizado.

Pablo Emilio Ríos Maza fue localizado

La Fiscalía confirmó la localización de Pablo Emilio Ríos Maza mediante una actualización sobre el caso. El adolescente había desaparecido el 23 de septiembre y su última ubicación conocida correspondía al sector de Monteserrín.

Antes de conocer su localización, Asfadec difundió sus características físicas y la vestimenta que llevaba cuando fue visto por última vez. Pablo Emilio nació el 9 de mayo de 2011 y tiene nacionalidad ecuatoriana.

El adolescente mide 1,67 metros y tiene contextura delgada. Su peso aproximado es de 140 libras. Tiene ojos cafés y cabello negro.

El día de su desaparición llevaba una camiseta albiceleste del Deportivo Quito, pantalón gris y zapatos deportivos negros. También llevaba una mochila.

Asfadec compartió estos datos para facilitar su identificación y pidió la colaboración de la ciudadanía. La información sobre su ubicación o de cualquier otra persona desaparecida podía comunicarse a través del ECU 911, el número 1800 DELITO (335486) o el teléfono 099 287 2742. Las autoridades reciben de manera confidencial los datos que puedan ayudar a localizar a una persona desaparecida.

La actualización de la Fiscalía señala que Pablo Emilio Ríos Maza ya fue localizado.

¿Qué hacer ante una desaparición en Ecuador?

Los familiares pueden reportar una desaparición de forma inmediata. No necesitan esperar 24 horas para acudir ante las autoridades y solicitar que comience la búsqueda.

La Fiscalía General del Estado y las unidades especializadas de la Policía Nacional cuentan con mecanismos para recibir estos reportes y coordinar las investigaciones. Los familiares pueden acudir a la Fiscalía de la provincia correspondiente o a unidades especializadas como Dinasep o Dinapen.

En esas dependencias, los funcionarios reciben los datos y registran el caso en el Sistema de Personas Desaparecidas (SPD). Esta herramienta de la Fiscalía permite registrar, procesar y dar seguimiento a los casos. También facilita el intercambio de información y la coordinación entre las unidades encargadas de la búsqueda y localización de personas.

Al presentar una denuncia, los familiares deben llevar una fotografía reciente de la persona desaparecida. También deben entregar todos los datos que puedan contribuir a encontrarla.

Durante los días laborables, los reportes pueden presentarse en el Servicio de Atención Integral de la Fiscalía (SAI), que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario y durante los feriados, las unidades especializadas de la Policía Nacional reciben los reportes de desaparición. Estas instituciones coordinan las diligencias necesarias para localizar a la persona.

#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: informamos que Pablo Emilio Ríos Maza, reportado como desaparecido el 23 de septiembre, ya fue localizado.#DesaparecidosEcuador pic.twitter.com/jzJllDi838 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 25, 2026

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