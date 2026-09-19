Rescatan a un hombre desaparecido en un centro irregular en Playas

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Un ciudadano reportado como desaparecido apareció, con vida, dentro de un inmueble que funcionaba de manera irregular. El hallazgo se dio en medio de un operativo militar y policial en la Costa ecuatoriana.

Un rescate en medio de una intervención

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron un inmueble que presuntamente funcionaba de manera irregular como centro de rehabilitación en el cantón Playas.

Durante la operación interinstitucional, las autoridades localizaron y pusieron a salvo a un ciudadano que lo reportaron como desaparecido. Tras su ubicación, se realizaron las coordinaciones correspondientes con sus familiares.

En el inmueble también encontraron a dos adolescentes de 17 años, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para garantizar su protección y activar los procedimientos establecidos conforme a la normativa vigente.

Se desalojó al establecimiento y lo clausuraron. Las autoridades recordaron que los centros destinados al tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas deben contar con las autorizaciones correspondientes y funcionar bajo la supervisión de las entidades competentes.

No es un caso aislado

Este hallazgo se suma a otros casos recientes de irregularidades en centros de rehabilitación en el país. En julio, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) cerró un establecimiento similar en el sector de Calderón, en Quito, tras recibir denuncias por hacinamiento y maltrato. En ese operativo, las autoridades encontraron a 48 personas viviendo en condiciones precarias, sin los permisos sanitarios ni legales necesarios para ofrecer atención médica o psicológica.

Al menos 10 de los internos de ese centro denunciaron entonces que permanecían recluidos contra su voluntad, y relataron métodos abusivos bajo el nombre de “terapias”, entre ellos agresiones físicas.

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