Adolescente desaparecido fue encontrado sin vida en una ladera del Quilotoa

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Édgar Javier Almeida Vélez, de 17 años, fue encontrado sin vida en una ladera cercana a la laguna del Quilotoa, en el cantón Pujilí, Cotopaxi. El adolescente permanecía desaparecido desde el domingo 20 de septiembre, cuando sus familiares perdieron contacto con él.

La Policía recibió el reporte y activó la búsqueda en la zona turística. Los equipos de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Pujilí recorrieron el sector para localizar al joven. Moradores de la zona también colaboraron durante la jornada de búsqueda.

El cuerpo fue localizado en una pendiente del Quilotoa

Según el reporte policial, las autoridades perdieron contacto con Almeida aproximadamente a las 13:00 del domingo. A partir de la alerta, los equipos de emergencia desplegaron acciones para encontrarlo en los alrededores de la laguna.

La búsqueda se extendió hasta el lunes 21 de septiembre. Ese día, los equipos localizaron el cuerpo del adolescente en una pendiente próxima a la laguna del Quilotoa.

El Cuerpo de Bomberos de Pujilí señaló que su personal trabajó de manera coordinada con moradores del sector durante la búsqueda. Tras ubicar al joven, los rescatistas ejecutaron las labores de recuperación y extracción.

Los equipos aplicaron los procedimientos correspondientes durante el operativo y mantuvieron el respeto y la dignidad de la víctima. Policías y rescatistas llevaron posteriormente el cuerpo hasta la parte alta del volcán para continuar con las diligencias respectivas.

Traslado a Medicina Legal de Latacunga

Después de completar la recuperación, el personal entregó el cuerpo a las autoridades competentes. Desde la parte alta, los equipos trasladaron los restos hasta la morgue de Latacunga, donde ingresaron al área de Medicina Legal de la Policía Nacional.

En ese lugar se realizarán los análisis forenses correspondientes. Estos procedimientos permitirán establecer las circunstancias exactas del fallecimiento del adolescente.

El Cuerpo de Bomberos de Pujilí destacó la participación de los moradores del sector durante la jornada. La institución agradeció su colaboración y el apoyo brindado al personal que intervino en las labores de búsqueda.

Los bomberos también reconocieron el compromiso de los integrantes de su institución, quienes participaron de forma responsable y solidaria durante el operativo.

El hallazgo puso fin a la búsqueda que comenzó después de que se reportara la desaparición del adolescente. Ahora, las diligencias legales y los análisis forenses continuarán para determinar las circunstancias de su muerte.

El Cuerpo de Bomberos de Pujilí expresó además sus condolencias a los familiares y seres queridos de Édgar Javier Almeida Vélez por su fallecimiento.

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