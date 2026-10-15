Operación Muralla golpea a Comandos de la Frontera tras 14 allanamientos en Ecuador

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una investigación de casi un año y medio permitió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado rastrear las actividades de Comandos de la Frontera, una organización vinculada con las disidencias de las antiguas FARC. Las autoridades siguieron sus mecanismos de financiamiento, rutas de movilización y cadena de mando hasta ejecutar un operativo este jueves 15 de octubre de 2026.

Cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera fueron capturados en tres provincias

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención de alias ‘Mazón’, ‘Meneses’, ‘Raquetilla’ y ‘Coche’, a quienes las investigaciones identifican como presuntos integrantes de las áreas operativas y logísticas de la organización.

Las capturas ocurrieron durante la operación Muralla, que incluyó 14 allanamientos simultáneos en Orellana, Sucumbíos y Guayas.

Para ejecutar las intervenciones, la Policía Nacional movilizó a 122 agentes y la Fiscalía participó con 14 funcionarios.

Según Reimberg, las pesquisas permitieron establecer cómo funcionaba la estructura interna del grupo e identificar a personas que supuestamente coordinaban ataques, aportaban recursos económicos o facilitaban sus actividades.

El Ministro también relacionó a la organización con supuestos delitos de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y terrorismo.

Detenidos tendrían relación con las muertes de militares en Alto Punino

Las investigaciones relacionan a los cuatro capturados con hechos violentos que dejaron 19 víctimas mortales, entre ellas 11 militares que murieron durante una emboscada en Alto Punino, Orellana.

Dentro de estos casos también consta el asesinato de tres policías en La Joya de los Sachas.

Reimberg añadió que los investigadores encontraron posibles conexiones con otras 25 muertes en Orellana, Sucumbíos y La Joya de los Sachas.

Las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada detenido en estos hechos y determinar sus posibles responsabilidades penales.

El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre el operativo en su cuenta de X. Recordó que las autoridades capturaron a alias ‘El Gerente‘ en junio de 2025 y relacionó las nuevas detenciones con los ataques contra los uniformados.

“Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias“, expresó el mandatario.

En junio de 2025 cayó alias El Gerente. Hoy, el Bloque de Seguridad capturó a otros miembros de Comandos de la Frontera, el grupo que emboscó y asesinó a 11 de nuestros militares en Alto Punino y a 3 policías en La Joya de los Sachas. Nuestros militares y policías dieron la vida enfrentándolos. Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 15, 2026

Comandos de la Frontera mantiene redes de movilización entre Ecuador y Colombia

Comandos de la Frontera está integrado por disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.

La organización desarrolla actividades ilegales en Ecuador y Perú, países fronterizos con Colombia.

De acuerdo con Reimberg, la investigación identificó corredores que permitirían trasladar personas y armas entre territorio colombiano y ecuatoriano.

El ministro explicó que el trabajo policial también busca localizar a otros presuntos colaboradores que proporcionan apoyo a las operaciones del grupo.

Estas investigaciones forman parte de una estrategia para identificar a quienes sostienen las actividades de la organización, más allá de los presuntos responsables de ejecutar ataques.

OPERACIÓN MURALLA: GOLPE A LOS COMANDOS DE LA FRONTERA. Hoy le damos un golpe contundente a los Comandos de la Frontera, una organización criminal vinculada al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y actos de terrorismo. Después de casi un año y medio de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, logró identificar su estructura criminal, su cadena de mando y las redes logísticas que permitieron ejecutar y financiar sus actividades delictivas. Esta noche capturamos a cuatro cabecillas y presuntos responsables de hechos criminales que acabaron con la vida de 19 personas, incluidos nuestros 11 militares asesinados en Alto Punino y tres policías asesinados en Joya de los Sachas. Vinculados a 25 muertes más en Orellana, Joya de los Sachas y Sucumbios Mediante 14 allanamientos simultáneos en Orellana, Sucumbíos y Guayas, con la participación de 122 servidores policiales y 14 funcionarios de Fiscalía, golpeamos tanto a quienes ejecutaban los ataques como a quienes los planificaban, financiaban y facilitaban. Entre los detenidos están alias Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche, señalados por la investigación como integrantes de la estructura logística y operativa de esta organización. Este operativo no es un hecho aislado. Es el resultado de un trabajo investigativo que busca desmantelar a toda la organización, sus colaboradores, sus corredores logísticos y su capacidad para movilizar hombres y armas entre Colombia y Ecuador. Estamos golpeando donde más les duele: en sus estructuras, en su logística y en su economía criminal. Esta operación se suma a una afectación superior a los 600 millones de dólares contra esta organización, de acuerdo con la información consolidada en esta investigación. A las organizaciones criminales les decimos con absoluta claridad: no importa cuánto tiempo tome una investigación, no importa dónde se escondan ni quiénes los protejan. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a poner a órdenes de la justicia. A las familias de nuestros 11 militares y de nuestros tres policías asesinados: su sacrificio no será olvidado. El Estado no les da la espalda. Seguimos trabajando para que estos crímenes no queden en la impunidad. En el Gobierno del presidente Daniel Noboa no retrocedemos frente al terrorismo ni frente al crimen organizado. Aquí hay decisión política, hay una Policía comprometida y hay un Estado que va a enfrentar a estas estructuras criminales hasta desarticularlas. ¡No nos vamos a detener! — John Reimberg (@JohnReimberg) October 15, 2026

Acciones contra Comandos de la Frontera superan los 600 millones de dólares en afectación económica

Reimberg informó que las operaciones contra esta estructura criminal acumulan una afectación económica superior a los 600 millones de dólares.

Las autoridades prevén continuar con las investigaciones para identificar a otros presuntos integrantes de la organización y establecer sus posibles responsabilidades en los supuestos delitos que examina la Fiscalía.

Comandos de la frontera; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con Comandos de la Frontera en Ecuador este 15 de octubre de 2026? La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron la operación Muralla y capturaron a cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera en Ecuador.

Contexto: El operativo se desarrolló el jueves 15 de octubre de 2026, después de casi un año y medio de investigación. Las autoridades realizaron 14 allanamientos simultáneos en Orellana, Sucumbíos y Guayas. ❓ ¿Quiénes son los cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera capturados en Ecuador? Los detenidos son alias ‘Mazón’, ‘Meneses’, ‘Raquetilla’ y ‘Coche’, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Contexto: Las investigaciones los identifican como presuntos integrantes de las áreas operativas y logísticas de la organización. Las autoridades buscan establecer sus responsabilidades individuales en los hechos que investiga la Fiscalía. ❓ ¿Dónde capturaron a los presuntos integrantes de Comandos de la Frontera? Las capturas ocurrieron durante allanamientos ejecutados en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Guayas.

Contexto: La operación Muralla incluyó 14 intervenciones simultáneas. El reporte no especifica en qué provincia capturaron a cada uno de los cuatro sospechosos. ❓ ¿Qué es la operación Muralla contra Comandos de la Frontera? La operación Muralla es una intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía contra presuntos integrantes de Comandos de la Frontera, ejecutada el 15 de octubre de 2026.

Contexto: El procedimiento incluyó 14 allanamientos, 122 policías y 14 funcionarios de la Fiscalía. Las diligencias se sustentaron en una investigación de casi un año y medio sobre las actividades, el financiamiento y la estructura interna del grupo. ❓ ¿Qué relación tendrían los detenidos con la muerte de 11 militares en Alto Punino? Las autoridades investigan la posible participación de los cuatro capturados en hechos violentos que incluyen la muerte de 11 militares durante una emboscada en Alto Punino, Orellana.

Contexto: El ministro John Reimberg relacionó a los detenidos con hechos que dejaron 19 víctimas mortales. La investigación todavía debe establecer el grado de participación de cada sospechoso y sus posibles responsabilidades penales. ❓ ¿Cuántas muertes investigan las autoridades en relación con Comandos de la Frontera? Las investigaciones relacionan a los cuatro detenidos con hechos que dejaron 19 víctimas mortales y examinan posibles conexiones con otras 25 muertes.

Contexto: Entre los primeros casos constan los 11 militares que murieron en Alto Punino y tres policías asesinados en La Joya de los Sachas. Las otras 25 muertes corresponden a hechos registrados en Orellana, Sucumbíos y La Joya de los Sachas. ❓ ¿Qué relación tendría Comandos de la Frontera con el asesinato de tres policías en La Joya de los Sachas? Las autoridades investigan la posible relación de los cuatro capturados con el asesinato de tres policías en La Joya de los Sachas, provincia de Orellana.

Contexto: Este caso forma parte de los hechos violentos que las investigaciones vinculan con los sospechosos. La Fiscalía debe determinar la participación individual de los detenidos. ❓ ¿Qué delitos atribuyen las autoridades a Comandos de la Frontera? El ministro del Interior, John Reimberg, relacionó a Comandos de la Frontera con supuestos delitos de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y terrorismo.

Contexto: La investigación también examina la participación de personas que supuestamente coordinaban ataques, proporcionaban recursos económicos y facilitaban las operaciones de la organización. ❓ ¿Cómo funcionaba la estructura de Comandos de la Frontera en Ecuador? Según John Reimberg, la organización contaría con personas encargadas de coordinar ataques, aportar recursos económicos y facilitar actividades operativas y logísticas.

Contexto: Durante casi un año y medio, los investigadores examinaron los mecanismos de financiamiento, las rutas de movilización y la cadena de mando. Las diligencias buscan identificar a otros presuntos colaboradores. ❓ ¿Qué relación tiene Comandos de la Frontera con las antiguas FARC de Colombia? Comandos de la Frontera es una organización integrada por disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.

Contexto: La organización desarrolla actividades ilegales en Ecuador y Perú, países fronterizos con Colombia. Las autoridades ecuatorianas investigan sus redes de movilización y financiamiento. ❓ ¿Cómo trasladaría Comandos de la Frontera armas y personas entre Ecuador y Colombia? La investigación identificó corredores que permitirían movilizar personas y armas entre territorio colombiano y ecuatoriano, según informó John Reimberg.

Contexto: Las autoridades examinan estas rutas como parte de la estructura logística de la organización. La información disponible no identifica los puntos específicos de los corredores. ❓ ¿Cuánto dinero representan las afectaciones económicas a Comandos de la Frontera? El ministro del Interior informó que las operaciones contra Comandos de la Frontera acumulan una afectación económica superior a los 600 millones de dólares.

Contexto: La cifra corresponde al conjunto de acciones contra la organización. El reporte no especifica qué parte del monto corresponde exclusivamente a la operación Muralla del 15 de octubre. ❓ ¿Qué relación tiene alias ‘El Gerente’ con las investigaciones contra Comandos de la Frontera? El presidente Daniel Noboa recordó que las autoridades capturaron a alias ‘El Gerente’ en junio de 2025, como antecedente de las acciones contra Comandos de la Frontera.

Contexto: Noboa relacionó las nuevas detenciones con los ataques contra militares y policías. La información proporcionada no precisa la relación jerárquica entre alias ‘El Gerente’ y los cuatro detenidos en la operación Muralla. ❓ ¿Qué sigue después de la captura de cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera? La Fiscalía y la Policía continuarán las investigaciones para identificar a otros presuntos integrantes y establecer las responsabilidades penales de los cuatro detenidos.

Contexto: Las autoridades también buscan determinar la participación de posibles colaboradores en el financiamiento, la logística y la coordinación de ataques. El reporte no precisa las medidas judiciales que recibirán los capturados.

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