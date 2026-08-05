Nuevo caso de escopolamina alarma a la comunidad universitaria de Quito

Un estudiante de una universidad pública del norte de Quito fue hallado inconsciente en los alrededores del campus, en un caso que, según las primeras investigaciones, estaría relacionado con un presunto caso de escopolamina. El hecho ha vuelto a encender las alertas entre la comunidad universitaria por este tipo de delitos en la capital.

Preocupación en la comunidad universitaria

De acuerdo con reportes policiales y los testimonios de los estudiantes, en este sector se registran con frecuencia robos, casos de personas afectadas por escopolamina y desapariciones. Frente a este escenario, la comunidad educativa pide reforzar la presencia policial y los controles preventivos para proteger a estudiantes y docentes.

“Debería haber más seguridad, ya que a veces los guardias no están atentos y no brindan la seguridad que se necesita”, expresó una universitaria a Teleamazonas.

Plan de seguridad de las universidades

Estos casos continúan registrándose pese a la agenda conjunta impulsada por la Escuela Politécnica Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana para fortalecer la seguridad en el corredor universitario de Quito.

Como parte de esta estrategia, las tres instituciones implementaron circuitos de videovigilancia, servicio de guardianía las 24 horas, transporte seguro para los estudiantes en horarios de mayor afluencia (mañana y noche), mejoras en la iluminación, sistemas de acceso biométrico y controles vehiculares.



Plan de seguridad del Gobierno

El Gobierno por su lado, el pasado 27 de julio anunció a intervención de 20 universidades y 16 institutos de educación superior en ocho provincias, entre esas Pichincha, como parte de la primera fase del plan “Instituciones de Educación Superior Seguras”.

Según informó la ministra de Educación, Gilda Alcívar, el plan alcanzará a 386 505 beneficiarios a escala nacional.

Caso Nathaly Mafla

Uno de los casos más impactantes fue el de Nathaly Juliette Mafla Castillo, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional. Ella desapareció el 4 de junio de 2026 y fue encontrada sin vida el 9 de junio del mismo año. Actualmente, este caso está bajo investigación por supuesto delito de femicidio en Ecuador, con diligencias bajo reserva y varias preguntas que la familia aún espera aclarar.

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