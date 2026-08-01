Padre de Pablo David Llanes sostiene que su hijo fue víctima de escopolamina

Este sábado 1 de agosto de 2026, el exasambleísta Henry Llanes expresó sus dudas sobre la versión de la Policía Nacional respecto a la desaparición de su hijo, Pablo David Llanes Páramo. En una entrevista con Teleamazonas, Llanes afirmó que su hijo pudo haber sido víctima de escopolamina.

Detalles de la desaparición

El joven, de 29 años, permaneció desaparecido desde el 29 de julio, cuando salió de un gimnasio ubicado en el norte de Quito.

Según Henry Llanes, su hijo fue encontrado desorientado, descalzo y sin varias de sus pertenencias en Baños de Agua Santa.

Posible uso de escopolamina

El exlegislador argumentó que la situación en la que apareció su hijo no coincide con la explicación ofrecida por la Policía. Pablo David apareció sin su computadora, teléfonos celulares y zapatos. Además, se habría retirado dinero de su cuenta bancaria.

Rechazo a la versión policial

Henry Llanes rechazó la afirmación de la Policía Nacional, quien indicó que la desaparición del joven podría estar relacionada con asuntos personales.

El padre calificó esta versión como “falsa”, ya que aseguró que su hijo no tenía antecedentes relacionados con problemas personales o de salud mental.

Explicó que vivía con su familia y mantenía una vida cotidiana normal, trabajando hasta hace pocas semanas para una empresa estadounidense dedicada al desarrollo de software.

Pruebas médicas para esclarecer los hechos

Llanes anunció que llevará a su hijo a realizarse pruebas médicas para determinar si existen rastros de alguna sustancia en su organismo.

https://t.co/rwywZaMqH5 👉 La Policía revela cómo encontró a Pablo David Llanes en Baños pic.twitter.com/PUHizrGLnS — El Comercio (@elcomerciocom) August 1, 2026

Los resultados podrían aportar elementos para esclarecer lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecido.

Revisión de movimientos bancarios

Además, el padre indicó que revisará los movimientos bancarios para establecer cuánto dinero fue retirado de las cuentas del joven. Según información recopilada por la familia, habría existido un retiro en un cajero de Quitumbe, en el sur de Quito, durante la noche de la desaparición.

Aparte del dinero, a Pablo David presuntamente le sustrajeron una computadora, teléfonos celulares, zapatos y otras pertenencias. La familia espera que las pruebas médicas y la revisión bancaria ayuden a esclarecer este caso tan preocupante.

Desaparación de Pablo David Llanes; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con Pablo David Llanes Páramo? Pablo David Llanes Páramo fue localizado con vida en Baños de Agua Santa después de permanecer desaparecido desde el 29 de julio de 2026.

Según su padre, Henry Llanes, el joven fue encontrado desorientado, descalzo y sin varias de sus pertenencias. ❓¿Por qué Henry Llanes cree que su hijo fue víctima de escopolamina? El exasambleísta sostuvo que el estado en el que apareció su hijo, la pérdida de sus pertenencias y un presunto retiro de dinero de sus cuentas podrían relacionarse con el uso de escopolamina.

Sin embargo, hasta el momento no existe un examen médico que confirme la presencia de esa sustancia. ❓¿Qué versión dio la Policía sobre la desaparición? La Policía Nacional informó que la desaparición estaría relacionada con asuntos personales.

Henry Llanes rechazó esa explicación y afirmó que su hijo no tenía antecedentes vinculados con problemas personales o de salud mental. ❓¿Qué pertenencias le habrían robado a Pablo David Llanes? Según su padre, al joven presuntamente le sustrajeron una computadora, teléfonos celulares, zapatos, dinero y otras pertenencias.

La familia también revisará los movimientos bancarios para determinar cuánto dinero habría sido retirado y desde qué lugares. ❓¿Qué sigue en la investigación del caso? Pablo David Llanes será sometido a exámenes médicos para determinar si existen rastros de alguna sustancia en su organismo.

La familia también espera que se investiguen los movimientos bancarios, el retiro registrado en Quitumbe y las circunstancias en las que el joven llegó hasta Baños.

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