Dinased revela qué ocurrió con Pablo David Llanes tras su desaparición

La desaparición de Pablo David Llanes Páramo generó una intensa búsqueda que involucró a su familia y a la Policía Nacional. El joven, de 29 años, fue reportado como desaparecido el 29 de julio de 2026 en Quito, tras salir hacia un gimnasio. Después de su ubicación en Baños de Agua Santa, Tungurahua, la Dinased explicó las circunstancias del caso y las acciones realizadas durante la investigación este 1 de agosto.

Dinased informa sobre el caso de David Llanes

El coronel Jairo Burbano, vocero de la Dinased, informó que la desaparición de David Llanes correspondió a una decisión voluntaria relacionada con “circunstancias de carácter personal”.

La unidad policial aplicó el protocolo de búsqueda para personas desaparecidas desde el primer día de la denuncia, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Burbano explicó que el trabajo investigativo permitió ubicar al joven en Baños de Agua Santa.

Descartan escopolamina en el caso

Durante una rueda de prensa, la Dinased descartó que Pablo Llanes estuviera bajo los efectos de escopolamina o algún estupefaciente. “El ciudadano no estaba bajo los efectos de escopolamina ni de ningún estupefaciente; en realidad, sí estaba deambulando por Baños”, señaló el coronel Jairo Burbano. Esta aclaración surgió tras versiones difundidas en redes sociales sobre las circunstancias en que fue localizado el joven.

Aclaraciones sobre el hallazgo

La Policía indicó que el personal de la Dinased encontró a Pablo Llanes como parte del protocolo de búsqueda. El coronel Burbano señaló que el hallazgo no ocurrió por intervención de ciudadanos, como circuló en una publicación de Facebook. Tras ubicarlo, los agentes trasladaron al joven a un hospital para una valoración de su estado de salud y luego fue entregado a sus familiares.

Agradecimiento de la familia

Henry Llanes, padre de Pablo, agradeció tras conocer la ubicación de su hijo. Publicó un mensaje en redes sociales: “Ya lo encontramos a mi querido hijo”.

También expresó su gratitud a Dios, a su familia y a las personas que apoyaron durante la búsqueda. Más tarde informó que ya estaban en casa.

Última ruta conocida antes de desaparecer

Según el relato de Henry Llanes, Pablo salió la noche del 29 de julio hacia un gimnasio cercano a un centro comercial ubicado en la calle El Comercio, en Quito. Las cámaras registraron su llegada a las 18:25 horas. Luego salió hacia la avenida De los Shyris y llegó hasta la avenida Naciones Unidas. Desde ese punto no existía información clara sobre su recorrido.

Pablo Llanes: ingeniero y programador

Pablo Llanes es ingeniero en sistemas y trabaja en programación. Su desaparición generó preocupación entre sus familiares y amigos, quienes se unieron para buscarlo activamente.