Así encontraron con vida a Pablo Llanes tras dos días de búsqueda

Pablo David Llanes Páramo fue encontrado con vida la madrugada del sábado 1 de agosto de 2026 en Baños de Agua Santa, Tungurahua. La Policía Nacional confirmó su ubicación después de dos días de búsqueda, mientras su familia aguardaba noticias sobre el joven de 29 años, reportado como desaparecido desde el 29 de julio en Quito.

Cómo encontraron a Pablo Llanes en Baños

La alerta sobre la posible ubicación de Llanes surgió el viernes 31 de julio. En grupos ciudadanos de Baños circularon fotografías de un hombre que caminaba descalzo y parecía desorientado.

Usuarios de redes sociales señalaron que la persona en las imágenes tenía características similares a Pablo Llanes, quien permanecía desaparecido. Tras esa información, las autoridades activaron los protocolos de identificación.

La Policía Nacional confirmó que se trataba del joven quiteño. Además, la Fiscalía General del Estado también informó sobre su localización con vida.

Una ciudadana alertó sobre la presencia de Pablo Llanes

Versiones difundidas en redes sociales indican que una mujer encontró a Llanes en Baños y lo trasladó hasta una unidad policial.

La usuaria Virginia Ramos Naranjo publicó una fotografía del joven y relató que lo encontró. Según esa publicación, Llanes estaba desorientado. Sin embargo, estas versiones surgieron de testimonios ciudadanos y no corresponden a un informe oficial sobre el operativo.

La Policía no informó cómo llegó Llanes desde Quito hasta Baños ni las circunstancias exactas de su hallazgo.

Henry Llanes confirma el reencuentro con su hijo

Henry Llanes, padre de Pablo y exasambleísta de Ecuador, confirmó el hallazgo de su hijo mediante un mensaje publicado en redes sociales. “Ya lo encontramos a mi querido hijo”, escribió.

También agradeció a Dios, a su familia y a las personas que realizaron oraciones durante la búsqueda. Posteriormente, informó que ya estaban en casa.

La ruta conocida antes de la desaparición

Según el relato de su padre, Pablo Llanes salió la noche del 29 de julio hacia un gimnasio ubicado cerca de un centro comercial en la calle El Comercio, en Quito.

Las cámaras registraron su llegada a las 18:25. Luego salió hacia la avenida De los Shyris y llegó hasta la avenida Naciones Unidas. Desde ese punto no existía información clara sobre su recorrido.

Llanes es ingeniero en sistemas y trabaja en programación. La búsqueda movilizó a familiares, autoridades y ciudadanos durante los días posteriores al reporte de desaparición.