Gobierno intervendrá 20 universidades y 16 institutos en ocho provincias por seguridad

Los ministerios de Educación e Interior y el ECU 911 anunciaron la intervención de 20 universidades y 16 institutos de educación superior en ocho provincias, como parte de la primera fase del plan “Instituciones de Educación Superior Seguras”, este lunes 27 de julio de 2026.

La intervención de 20 universidades y 16 institutos en ocho provincias por seguridad

El plan “Instituciones de Educación Superior Seguras” es una estrategia del Gobierno orientada a fortalecer las medidas de seguridad en universidades e institutos técnicos de ocho provincias del país.

La iniciativa contempla la intervención de 36 instituciones de educación superior.

Estas instituciones de educación superior están distribuidas en: Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, El Oro, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo y Orellana.

Según informó la ministra de Educación, Gilda Alcívar, el plan alcanzará a 386 505 beneficiarios a escala nacional.

Niveles de riesgo identificados

La funcionaria indicó que dos instituciones han sido catalogadas con nivel de riesgo alto y otras 24 con nivel de riesgo medio.

Alcívar señaló que entre las problemáticas identificadas se encuentran casos de microtráfico, robos y otros hechos que afectan a las comunidades educativas.

Testimonios sobre la violencia en instituciones educativas

El rector del Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia, Omar Espinales, manifestó que estudiantes y docentes se han visto expuestos a situaciones relacionadas con violencia, extorsión y venta de sustancias ilícitas.

Espinales indicó que varias instituciones ya han trabajado de manera articulada con organismos de seguridad y han implementado herramientas como botones de pánico.

Acciones previstas dentro del plan

Entre las acciones previstas dentro del plan se incluyen el refuerzo del patrullaje policial, la capacitación del personal administrativo y la integración de los sistemas de videovigilancia de las instituciones con el ECU 911.

Alcívar señaló que se prevé la presencia policial durante los horarios de mayor afluencia, especialmente en los ingresos y salidas de estudiantes.

Coordinación con servicios de seguridad privada

Además, la Ministra señaló que existirá coordinación con los servicios de seguridad privada que operan en los centros de educación superior y los mecanismos de respuesta inmediata con la Policía Nacional.

Mesas cantonales para planes específicos

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Ramiro Torres, informó que se conformarán seis mesas cantonales para levantar planes de acción específicos, actualizar las medidas existentes y realizar un seguimiento quincenal de los resultados.

Futuras fases del programa

Las autoridades señalaron que la segunda fase del programa está prevista para enero de 2027 y formará parte de las acciones de prevención y seguridad dirigidas a las instituciones educativas superiores del país.

❓¿Qué es el plan “Instituciones de Educación Superior Seguras” anunciado por el Gobierno de Ecuador?

Es una estrategia gubernamental para reforzar la seguridad en universidades e institutos técnicos mediante acciones coordinadas entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y el ECU 911.

La primera fase del programa fue anunciada el 27 de julio de 2026 y contempla la intervención de 36 instituciones de educación superior en ocho provincias del país. Según las autoridades, la iniciativa busca prevenir hechos delictivos y fortalecer los mecanismos de respuesta ante situaciones de riesgo dentro y fuera de los campus.

❓¿Cuántas universidades e institutos serán intervenidos y en qué provincias están ubicados?

El plan intervendrá 20 universidades y 16 institutos de educación superior ubicados en Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, El Oro, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo y Orellana.

Las autoridades informaron que esta primera fase beneficiará a 386 505 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo. La selección de las instituciones se realizó con base en criterios de seguridad y niveles de riesgo identificados en distintas zonas del país.

❓¿Qué problemas de seguridad detectó el Gobierno en las instituciones de educación superior?

El Gobierno identificó casos de microtráfico, robos, violencia y otros hechos que afectan a las comunidades educativas.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló que dos instituciones presentan un nivel de riesgo alto y 24 un nivel de riesgo medio. Además, representantes de centros educativos han reportado situaciones relacionadas con extorsión y venta de sustancias ilícitas, lo que motivó la implementación de medidas adicionales de protección.

❓¿Qué medidas incluye el plan de seguridad para universidades e institutos en Ecuador?

El programa contempla patrullaje policial, integración de cámaras con el ECU 911, capacitación al personal y mecanismos de respuesta inmediata.

Entre las acciones previstas se encuentra la presencia policial en horarios de mayor afluencia, especialmente en los ingresos y salidas de estudiantes. También se coordinará con empresas de seguridad privada y se fortalecerá el uso de herramientas como botones de pánico y sistemas de videovigilancia conectados con el ECU 911.

❓¿Cuándo comenzará la segunda fase del plan “Instituciones de Educación Superior Seguras”?

La segunda fase está prevista para enero de 2027.

El viceministro de Educación Superior, Ramiro Torres, informó que se conformarán seis mesas cantonales para diseñar planes de acción específicos y evaluar periódicamente los resultados de la primera etapa. Las autoridades prevén que el programa continúe expandiéndose como parte de la política nacional de prevención y seguridad en instituciones de educación superior.

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