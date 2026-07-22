Ministerio de Educación reforzará la seguridad en universidades

Horas después de que tres universidades de Quito anunciaran una agenda común que busca reforzar la seguridad universitaria, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó que desde el Ministerio trabajan en el plan “Instituciones de Educación Superior Seguras”.

Estrategia para proteger a los estudiantes

La funcionaria explicó el 27 de julio de 2026 que se trata de una estrategia para reforzar la seguridad de institutos y universidades del Ecuador. En esta iniciativa, se trabajará de manera articulada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el ECU 911. “Vamos a proteger a nuestros estudiantes de educación superior”, expresó Alcívar en sus redes sociales.

Objetivos del plan de seguridad

Un representante de comunicación del Ministerio informó a este Diario que la iniciativa busca fortalecer la prevención, los mecanismos de alerta y la capacidad de respuesta institucional frente a situaciones de riesgo que puedan afectar a estudiantes, docentes y personal administrativo de la educación superior pública.

Implementación en diversas provincias

Según la institución, el programa se implementará en instituciones de educación superior priorizadas en diversas provincias del país, “con el propósito de fortalecer la seguridad y la convivencia pacífica en los entornos universitarios”.

Acciones integrales para mejorar la seguridad

El plan contempla acciones integrales que incluyen:

Prevención, capacitación y sensibilización.

Fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta.

Coordinación territorial interinstitucional.

Seguimiento y acompañamiento permanente.

Estrategias de comunicación dirigidas a la comunidad educativa para promover una cultura de prevención y autocuidado.

Presentación oficial del plan

La presentación oficial del plan está prevista para el lunes 20 de julio de 2026.

Aumento de inseguridad en el entorno universitario

El martes 21 de julio, la Escuela Politécnica Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Politécnica Salesiana anunciaron una agenda común con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público en sus alrededores. Esto surge ante el evidente incremento de la inseguridad en la zona universitaria del centro de Quito.

Preocupaciones por robos y asaltos

A través de un comunicado, estas instituciones educativas expresaron su preocupación por el aumento de robos, asaltos, casos de estudiantes escopolaminados y consumo excesivo de alcohol.

Uno de los casos más impactantes fue el de Nathaly Juliette Mafla Castillo, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional. Ella desapareció el 4 de junio de 2026 y fue encontrada sin vida el 9 del mismo mes. Actualmente, este caso está bajo investigación por supuesto delito de femicidio en Ecuador, con diligencias bajo reserva y varias preguntas que la familia aún espera aclarar.

Acciones ya logradas en conjunto

Entre las acciones ya logradas en conjunto destacan: Instalación de circuitos de videovigilancia, guardianía 24 horas del día, transporte seguro durante la mañana y noche para los estudiantes, mejoras en iluminación, control de acceso biométrico y control vehicular.

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