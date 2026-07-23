Lo que se sabe del tiroteo en Cumbayá cerca de una universidad

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un tiroteo en Cumbayá ocurrió la noche del miércoles 22 de julio de 2026, generando un despliegue inmediato de la Policía Nacional. Este incidente tuvo lugar cerca de una universidad y provocó la intervención de las autoridades en el sector nororiente de Quito.

Detalles del incidente

El ECU 911 recibió la alerta a las 19:06 horas, lo que llevó a la Coordinación Zonal 2-9 a movilizar recursos policiales al lugar. Los agentes llegaron para atender la emergencia y ejecutar los procedimientos necesarios. La información adicional sobre el caso proviene de la Policía Nacional.

Investigación sobre un intento de robo

La Policía investiga un presunto intento de robo relacionado con el tiroteo. Según el reporte preliminar, las detonaciones se registraron en la avenida Francisco de Orellana, donde las víctimas repelieron la acción, resultando en un intercambio de disparos.

Acciones policiales y protocolos universitarios

Después de controlar la situación, los uniformados iniciaron las diligencias investigativas en el lugar y coordinaron la intervención de unidades especializadas para recoger indicios y realizar pericias necesarias para esclarecer los hechos. La Policía Nacional indicó que continuará con las investigaciones y proporcionará información a través de sus canales oficiales.

Dado que el tiroteo ocurrió cerca de un campus universitario, la institución académica activó sus protocolos de seguridad. En un comunicado emitido esa misma noche, la universidad aclaró que el cruce de disparos involucró a personas en motocicletas vinculadas a aplicaciones de entrega a domicilio, y aseguró que no hubo participación de su comunidad estudiantil, docente o administrativa.

Compromiso con la seguridad

La universidad agradeció la colaboración de su comunidad y destacó que estudiantes, padres y personal siguieron las indicaciones del equipo de seguridad. Además, recordó que cuenta con un sistema integral de seguridad que incluye monitoreo permanente mediante cámaras, personal de seguridad, controles de acceso y protocolos ante emergencias.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la protección y bienestar de su comunidad, condenando cualquier acto violento que ponga en riesgo la vida ciudadana y asegurando que mantendrá medidas necesarias para responder adecuadamente ante situaciones similares.

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