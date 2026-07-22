Ataques armados en Durán dejan a un menor herido y otro muerto

Un menor de cuatro años resultó herido en el pie por una bala, mientras caminaba junto a su madre en la quinta etapa de El Recreo, Durán. Este incidente ocurrió durante un ataque armado la noche del martes 21 de julio de 2026, que dejó una persona muerta y otra herida.

Detalles del tiroteo

Según información preliminar, alrededor de las 21:00 horas, atacantes en motocicleta dispararon contra personas en la vía pública. Testigos reportaron al menos 20 disparos. La víctima mortal fue un mototaxista conocido en el sector como Doraemon.

Además, un adulto sufrió una herida en el brazo. Tanto el menor como el adulto herido fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención médica.

Investigaciones y contexto de violencia

Al lugar llegaron agentes de Criminalística para recoger indicios del ataque. También se informó sobre presuntas extorsiones en el área. Horas más tarde, cerca de las 23:00 horas, otro ataque armado tuvo lugar en la cooperativa Oramas González, donde un adolescente de 13 años perdió la vida. Este hecho se produjo la misma noche del 21 de julio.

Las investigaciones preliminares indican que el menor no era el objetivo de los atacantes, por lo que se le considera una víctima colateral. Según la Policía, los atacantes llegaron a una vivienda donde el adolescente se encontraba de visita; sin embargo, su objetivo era acabar con la vida de otra persona presente en la casa.

Vínculos con organizaciones delictivas

El coronel Santiago Gavilanes, comandante del Distrito Durán, manifestó que este ataque podría estar vinculado a enfrentamientos entre organizaciones delictivas. Tras el ataque, la Policía detuvo a uno de los hombres que se encontraba dentro de la vivienda. Algunos jóvenes presentes tenían antecedentes penales.

Gavilanes también indicó que el sospechoso aprehendido había sido detenido meses atrás durante el operativo Apolo 8 por tenencia de armas y otros indicios. “Nos sorprende que desde febrero ya se encuentre en libertad y hoy tengamos estas consecuencias”, afirmó el jefe policial.

Las investigaciones sobre este caso continuarán.

Aumento de la violencia en Durán

Durán ha sido escenario de varios ataques violentos en los últimos días. El pasado domingo 19 de julio, una madre de 40 años y su hija de 22 años fueron asesinadas por un hombre que las atacó con un arma blanca.

En ese incidente, un menor de siete años resultó herido al intentar proteger a las mujeres, quienes eran su madre y abuela respectivamente. En medio del crimen, el niño tomó a su hermanita menor y se escondió debajo de la cama con ella. El sospechoso, de nacionalidad colombiana, fue capturado por la Policía Nacional y enfrentará cargos por femicidio.

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