Hombre habría matado a dos mujeres y herido a un menor en Durán

En un trágico suceso, dos mujeres sin vida y un menor gravemente herido fueron encontrados en el interior de una vivienda en la ciudadela Panorama, en Durán. Este hecho violento se registró el domingo 19 de julio de 2026.

Detalles del hallazgo

El hallazgo ocurrió gracias a la intervención de agentes de la Policía Nacional, quienes recibieron una alerta del ECU 911. Además, moradores del sector reportaron gritos desconsolados que provenían de la casa donde se produjo el crimen.

Operativo policial en Durán

Inmediatamente, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda. Durante este proceso, lograron capturar a un hombre de nacionalidad colombiana que intentó huir en un camión. Este individuo embistió contra el equipo policial durante su escape.

“En su afán de huir tomó un camión, inclusive llega a embestir contra nuestro personal policial de los motorizados. Afortunadamente no tenemos heridos”, afirmó el coronel Santiago Gavilanes Pérez, subjefe del distrito Durán. El coronel también mencionó que el sospechoso cambió de ropa para tratar de no ser identificado.

Investigación del femicidio en Durán

Según las investigaciones policiales, el capturado mantenía una relación sentimental con una de las víctimas. Por lo tanto, fue puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con las indagaciones del caso. Actualmente, se lo investiga bajo la figura de femicidio.

Evidencia encontrada

Las autoridades encontraron evidencia crucial en la escena del crimen. Entre los objetos recolectados se halló un arma cortopunzante, que se presume fue utilizada para cometer el doble asesinato. Además, se encontró una toalla con manchas de sangre y un celular.

Estado del menor herido

El menor que resultó herido fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica adecuada. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los detalles relacionados con este crimen en ciudadela Panorama.

Más información sobre casos de femicidio en Ecuador.

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