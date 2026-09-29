New Jerson recupera su libertad tras la decisión judicial que busca darle una ‘segunda oportunidad’

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El cantante urbano Jerson Luis Saldarriaga, conocido como New Jerson, salió de prisión el lunes 28 de septiembre de 2026, después de permanecer más de cuatro meses detenido. El artista recibió una condena de tres años de cárcel por asociación ilícita el pasado 25 de agosto, pero una jueza aceptó suspender el cumplimiento de su pena.

Andrea Ordóñez, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, concedió este beneficio al cantante y a otras ocho personas que enfrentaban el mismo proceso. La decisión permitió su inmediata liberación, aunque no elimina las condenas ni implica que la justicia los haya declarado inocentes. Los nueve deberán cumplir las condiciones judiciales correspondientes durante los próximos años.

Las razones por las que la jueza concedió la libertad a New Jerson

Durante la audiencia del 28 de septiembre, los abogados de los nueve sentenciados solicitaron la suspensión condicional de sus penas. La Fiscalía no presentó oposición, pues determinó que todos cumplían los requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal para acceder a este beneficio.

La jueza consideró que la asociación ilícita contempla una pena que no supera los cinco años y que este delito no figura entre aquellos que impiden acceder a la suspensión condicional. Además, los sentenciados demostraron que no tenían otras causas penales vigentes y entregaron documentos sobre sus domicilios, empleos o posibilidades laborales.

Ordóñez también valoró el comportamiento de los procesados durante su detención. Según su análisis, ninguno intentó escapar ni opuso resistencia a los agentes policiales. Para decidir sobre el beneficio, la magistrada consideró que la conducta no revestía mayor gravedad en cuanto a la necesidad de cumplir efectivamente la condena en prisión.

En el caso de New Jerson, sus abogados presentaron una declaración juramentada que acreditaba su domicilio en Ventanas. También entregaron su Registro Único de Contribuyentes (RUC), activo desde 2018 por actividades musicales, y un contrato de distribución exclusiva con Universal Music, vigente desde marzo de 2026.

Ese mismo mes, el artista firmó un acuerdo con Universal Music Colombia, compañía vinculada a cantantes como Feid, Juanes, Karol G y J Balvin.

Al resolver los pedidos, la jueza manifestó que buscaba brindar una segunda oportunidad a los sentenciados. Finalmente, ordenó la libertad inmediata de las nueve personas.

El robo de 100 televisores que llevó a la detención del cantante

La investigación comenzó después del robo de un camión que transportaba 100 televisores Samsung de 70 y 75 pulgadas, ocurrido el 4 de mayo de 2026 en Samborondón. Una representante de la empresa transportista estimó el valor de la mercadería entre 80 000 y 85 000 dólares.

Los investigadores siguieron el rastro de varios televisores que personas desconocidas ofrecían a través de Facebook Marketplace. Las indagaciones condujeron a los agentes de la Policía Judicial hasta una vivienda de la urbanización Ciudad Celeste, etapa La Serena, en Samborondón.

La noche del 16 de mayo, los policías ingresaron por la fuerza al inmueble, donde encontraron a New Jerson y a otras ocho personas. Durante el allanamiento localizaron tres televisores, una pistola, cámaras de vigilancia y 14,8 gramos de anfetamina.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que los procesados actuaban de manera coordinada para comercializar artículos robados. Entre las pruebas que presentó contra el cantante figuró un análisis telefónico que ubicó su celular en Ciudad Celeste los días 10, 14 y 16 de mayo.

Por su parte, la defensa de New Jerson argumentó que el artista acudió a la vivienda por actividades relacionadas con su carrera musical. También sostuvo que desconocía la existencia de los objetos que encontraron los policías.

El proceso concluyó con la sentencia de tres años de prisión por asociación ilícita, dictada el 25 de agosto. Sin embargo, la resolución judicial del 28 de septiembre permitió que el cantante y los otros ocho sentenciados recuperaran su libertad bajo el mecanismo de suspensión condicional de la pena.

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Durante un allanamiento ejecutado en Ciudad Celeste, por presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y arma de fuego.



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