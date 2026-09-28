Juez ordena prisión preventiva para conductor señalado por la muerte de Mónica Martinich

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

A pocos días de cumplirse un mes de la muerte de la runner Mónica Martinich, el conductor señalado como responsable del atropellamiento podría enfrentar prisión preventiva. Martinich falleció el pasado 4 de septiembre, luego de ser embestida por una camioneta en la avenida Samborondón mientras realizaba su entrenamiento.

El conductor fue identificado como Héctor Raúl Q. L.

Prisión preventiva para sospechoso

El juez que lleva el caso de Mónica Martinich dictó prisión preventiva contra Héctor Raúl Q., dentro de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de muerte culposa.

La medida fue dispuesta durante la audiencia realizada el 18 de septiembre, en la que también se ordenó la inmediata localización y captura del procesado, por lo que se ordenó que se emita la correspondiente boleta de encarcelamiento. Hasta el momento, Héctor Raúl Q. L. no habría comparecido ante la justicia.

El juez además dispuso la retención de la camioneta que estuvo involucrada en el siniestro.

Según un informe pericial la camioneta habría alcanzado una velocidad de despliegue de 140 klómetros por hora.

Marcos O., de 31 años, y Jonathan G., de 38, quienes viajaban como acompañantes en la camioneta involucrada en el siniestro, fueron puestos en libertad. Ambos identificaron a Héctor Raúl Q. L. como el conductor del vehículo.

Según su versión, los dos pasajeros se encontraban dormidos al momento del siniestro y despertaron tras sentir el impacto.

Preguntas frecuentes sobre caso Mónica Martinich

❓ ¿Quién es el conductor señalado por la muerte de Mónica Martinich?

El conductor señalado es Héctor Raúl Q. L., contra quien se dictó prisión preventiva por el presunto delito de muerte culposa.

Martinich murió el 4 de septiembre de 2026 tras ser atropellada por una camioneta mientras entrenaba en la avenida Samborondón.

❓ ¿Por qué se dictó prisión preventiva contra Héctor Raúl Q. L.?

El juez dictó prisión preventiva durante la audiencia del 18 de septiembre y ordenó su inmediata localización y captura.

También se dispuso la emisión de la boleta de encarcelamiento, mientras avanza la instrucción fiscal por el presunto delito de muerte culposa. Hasta el momento, el procesado no habría comparecido ante la justicia.

❓ ¿A qué velocidad habría circulado la camioneta que atropelló a Mónica Martinich?

Según un informe pericial, la camioneta habría alcanzado una velocidad de despliegue de 140 kilómetros por hora.

El vehículo quedó retenido por disposición judicial mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

❓ ¿Qué pasó con los dos acompañantes que viajaban en la camioneta?

Marcos O., de 31 años, y Jonathan G., de 38, fueron puestos en libertad.

Ambos identificaron a Héctor Raúl Q. L. como el conductor de la camioneta y declararon que estaban dormidos cuando ocurrió el siniestro y que despertaron tras sentir el impacto.

❓ ¿Cuándo murió Mónica Martinich y cómo ocurrió el siniestro?

Mónica Martinich murió el 4 de septiembre de 2026, después de ser atropellada por una camioneta mientras entrenaba en la avenida Samborondón.

El caso se investiga como una muerte culposa y, a pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento, existe una orden de prisión preventiva y captura contra el conductor señalado.

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