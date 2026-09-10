Llaman a audiencia al sospechoso por muerte de Mónica Martinich en Samborondón

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Las acciones judiciales en torno al siniestro de tránsito ocurrido en la provincia del Guayas avanzan con nuevas convocatorias procesales este jueves 10 de septiembre de 2026. Tras las investigaciones por la muerte de Mónica Martinich en Samborondón, el juez José Intriago Williams fijó la diligencia formal para vincular a la causa al presunto chofer de la camioneta involucrada en el delito de muerte culposa.

Audiencia por la muerte de Mónica Martinich en Samborondón

El señalamiento judicial se desarrolló en la Sala de Audiencias N.º 3 de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, con opción telemática, a petición de la Fiscalía de Accidentes de Tránsito 3. La solicitud busca incluir al proceso a Héctor Raúl Q. L., señalado como conductor del automotor que impactó a la corredora de 38 años la madrugada del 4 de septiembre mientras trotaba junto a otras personas por la avenida Samborondón, a la altura de la ciudadela Biblos.

Situación legal y paradero del conductor señalado

Héctor Raúl Q. L. permanece en condición de no localizado tras darse a la fuga luego del arrollamiento. En el expediente consta que el vehículo fue transferido a su nombre, según indicó Katherine Calderón, abogada del esposo de la víctima.

Para cumplir con su notificación, el magistrado envió un deprecatorio a la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil con el fin de informarle en su domicilio, otorgándole un plazo de 48 horas para fijar casillero judicial y nombrar defensa técnica.

Prisión preventiva para los dos ocupantes de la camioneta

El expediente mantiene procesados con medida de prisión preventiva a Marcos O. (31 años) y Jonathan G. (38 años), de nacionalidad ecuatoriana y estado civil solteros.

Ambos fueron capturados entre las 19:30 y 22:00 del mismo día del atropello. La Fiscalía formuló cargos contra ellos por muerte culposa con el agravante de fuga al retirarse del sitio sin brindar auxilio, decisión que sus abogados apelaron argumentando que únicamente viajaban en calidad de acompañantes.

Revisión de medidas y hallazgo del vehículo

Previo a la diligencia de vinculación, el juez programó el análisis de la solicitud de sustitución, revisión o revocatoria de medidas cautelares presentada por los dos detenidos, cuyos defensores señalaron las condiciones del sistema carcelario.

En el ámbito material, la camioneta RAM sin placas vinculada al siniestro fue hallada en una zona rural del cantón Colimes y trasladada a la Policía Judicial, manteniéndose vigente la prohibición judicial para su venta.

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