Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Sin precisar en cuántos, el departamente de comunicación de la Policía Nacional confirmó que hay detenidos por la muerte de la runner Mónica Martinich, quien falleció el viernes 4 de septiembre de 2026 al ser embestida por una camioneta negra, mientras se encontraba entrenando en la vía Samborondón.

La deportista se encontraba preparándose para una maratón internacional.

Operativo en acción

Un vocera de la Policía afirmó que hay operativos en marcha para localizar al conductor de la camioneta negra que se encuentra prófugo.

La tarde del domingo 6 de septiembre la camioneta involucrada en el atropellamiento fue localizada en Colimes, provincia del Guayas. El automotor fue entregado por la Policía a a los agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), unidad encargada de continuar con las diligencias.

Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia permitieron identificar la placa del vehículo y avanzar en la investigación para determinar su posible vinculación con el caso.

Su hija pidió respeto por la memoria de Mónica Martinich

Luciana Caicedo Martinich, hija de Mónica Martinich, pidió respeto para su madre y familia. Dijo que en estos días de duelo se ha encontrado con mensajes que la responsabilizan de su propia muerte. “Mi mamá perdió la vida por algo que ella no provocó”, enfatiza.

“Todavía me cuesta entender cómo alguien puede mirar una tragedia así y decidir que la persona que murió es a aquien hay que culpar. Culpan sin conocer lo que realmente ocurrió”, añade.

La joven de 20 años destacó la pasión y disciplina de su madre. Confirmó que entrebana todos los días. “Estaba entrenando para cumplir uno de sus sueños, contervirse en maratonista”.

El día de la tragedia

La mañana del viernes 4 de septiembre de 2026 Mónica Martinich estaba entrenando junto a otras dos personas en la vía Samborondón. Junto a ellos, había una camioneta blanca que los estaba custodiando. Su muerte instántanea se produjo cuando una camioneta negra se cruzó al carril derecho y la impactó, los otros dos deportistas lograron correr para evitar ser alcanzado por el automotor.

El domingo 6 de septiembre, decenas de corredores y ciudadanos marcharon por la Vía Samborondón para exigir justicia por su muerte y reclamar mayores condiciones de seguridad para quienes practican actividades deportivas en espacios públicos.

Preguntas claves sobre muerte de Mónica Martinich

❓ ¿Quién era Mónica Martinich y qué le ocurrió en la vía Samborondón?

Mónica Martinich era una corredora que falleció el viernes 4 de septiembre de 2026 tras ser embestida por una camioneta negra mientras entrenaba en la vía Samborondón.

La deportista se preparaba para participar en una maratón internacional. El día del atropellamiento entrenaba junto a otras dos personas y una camioneta blanca los acompañaba como medida de seguridad.

❓ ¿Hay detenidos por la muerte de Mónica Martinich?

Sí. La Policía Nacional confirmó que hay personas detenidas por la muerte de Mónica Martinich, aunque no precisó cuántas.

Mientras continúan las investigaciones, la Policía mantiene operativos para localizar al conductor de la camioneta negra, quien permanece prófugo. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades relacionadas con el atropellamiento.

❓ ¿Dónde fue localizada la camioneta involucrada en la muerte de Mónica Martinich?

La camioneta negra involucrada en el atropellamiento fue localizada el domingo 6 de septiembre en Colimes, provincia del Guayas.

El vehículo fue entregado a los agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), unidad que continúa con las diligencias del caso. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar la placa y avanzar en la investigación.

❓ ¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Mónica Martinich?

Mónica Martinich fue impactada por una camioneta negra que se cruzó hacia el carril derecho mientras ella entrenaba en la vía Samborondón.

Martinich corría junto a otras dos personas cuando ocurrió el impacto. Los otros dos deportistas lograron apartarse y evitar ser alcanzados por el vehículo. La camioneta involucrada huyó del lugar.

❓ ¿Qué pidió la familia de Mónica Martinich tras su muerte?

Luciana Caicedo Martinich, hija de la deportista, pidió respeto para su madre y su familia y cuestionó los mensajes que responsabilizaban a Mónica por su propia muerte.

‘Contexto: ‘La hija de 20 años destacó la disciplina y pasión de su madre por el atletismo. Señaló que Mónica entrenaba todos los días y que se preparaba para cumplir su sueño de convertirse en maratonista. El domingo 6 de septiembre, corredores y ciudadanos también marcharon por la vía Samborondón para exigir justicia y mayor seguridad para quienes realizan actividades deportivas en espacios públicos.

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