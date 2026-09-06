Policía localiza camioneta vinculada con la muerte de Mónica Martinich

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

La Policía Nacional localizó en Colimes, provincia del Guayas, la camioneta involucrada en el atropellamiento que causó la muerte de Mónica Martinich mientras entrenaba en la Vía Samborondón.

Tras recuperar el automotor, la institución lo entregó a los agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), unidad encargada de continuar con las diligencias. El conductor permanece sin ser localizado.

Cámaras permitieron identificar la camioneta que atropelló a Mónica Martinich

Las grabaciones de videovigilancia captaron la placa del vehículo y permitieron avanzar en su identificación. El atropellamiento ocurrió el viernes 4 de septiembre, cuando Martinich corría junto a otros deportistas.

En los videos incorporados a la investigación se observa al grupo desplazándose por la vía, acompañado por una camioneta de escolta que circulaba a uno de sus costados. El vehículo investigado se aproximó y atropelló a Martinich sin que su conductor detuviera la marcha.

Corredores exigen justicia y mayor seguridad

Mónica Martinich era madre de dos hijos y practicaba running. Como parte de su preparación deportiva, tenía previsto participar en la Maratón de Chicago, competencia de 42 kilómetros.

Este domingo 6 de septiembre, decenas de corredores y ciudadanos recorrieron la Vía Samborondón para exigir justicia por su muerte y pedir mayores condiciones de seguridad para quienes realizan actividades deportivas en espacios públicos.

Mónica Martinich murió atropellada por una camioneta en Samborondón; preguntas frecuentes

❓¿Dónde fue localizada la camioneta involucrada en la muerte de Mónica Martinich? La Policía Nacional localizó el vehículo en Colimes, provincia del Guayas.

Después de recuperarlo, lo entregó a los agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, que continúan con las diligencias del caso. ❓¿Cómo lograron identificar la camioneta? Las cámaras de videovigilancia captaron la placa del vehículo y permitieron avanzar en su identificación.

Las grabaciones muestran el momento en que el automotor se aproxima al grupo de corredores y atropella a Mónica Martinich. ❓¿Qué pasó con el conductor de la camioneta? El conductor todavía no ha sido localizado.

La investigación continúa para determinar su paradero y establecer las responsabilidades correspondientes por el atropellamiento. ❓¿Cuándo ocurrió el atropellamiento de Mónica Martinich? El hecho ocurrió el viernes 4 de septiembre de 2026, mientras Martinich entrenaba junto a otros deportistas en la Vía Samborondón.

Según los videos incorporados al caso, el conductor no detuvo la marcha después del atropellamiento. ❓¿Qué hicieron los corredores tras la muerte de Mónica Martinich? Decenas de corredores y ciudadanos recorrieron este domingo 6 de septiembre la Vía Samborondón.

La movilización buscó exigir justicia por la muerte de Martinich y pedir mayores condiciones de seguridad para quienes practican deporte en espacios públicos.

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