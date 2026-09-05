Mónica Martinich habló de su mayor pasión antes de ser atropellada en Samborondón

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Mónica Martinich tenía 38 años y un objetivo por delante: correr la Maratón de Chicago. Su preparación para afrontar los 42 kilómetros quedó interrumpida el 4 de septiembre de 2026, cuando murió atropellada durante un entrenamiento en la vía a Samborondón.

Dos días antes, una entrevista registró sus reflexiones sobre el esfuerzo detrás de este deporte y el lugar que ocupaba en su vida.

Mónica Martinich contó por qué correr la hacía feliz

Team WeRunGye publicó la entrevista en sus redes sociales como parte del proceso de preparación de Martinich para la Maratón de Chicago. La conversación abordó su experiencia como corredora y los sacrificios que implicaba perseguir una meta de esa magnitud.

Al preguntarle qué significaba correr para ella, Martinich se emocionó y resumió su relación con el atletismo en pocas palabras: “100%. Soy mucho más feliz desde que corro”.

También habló sobre la constancia necesaria para llegar hasta una competencia de 42 kilómetros. “Ya estamos aquí, ¿por qué pararías? Hicimos todo ya. Sacrificio, disciplina, ganas y el amor a correr, porque si no, no hay cómo”.

Su vínculo con este deporte también aparecía en sus propias redes sociales, donde compartía parte de sus entrenamientos y experiencias. En uno de esos contenidos escribió: “Me rehúso a morir sin antes conocer todo el potencial que tiene mi cuerpo”.

La Maratón de Chicago era su siguiente reto

Martinich era madre de dos hijos y tenía experiencia en competencias de larga distancia. Entre sus participaciones constaban maratones en Guayaquil y Miami.

Su siguiente objetivo estaba en Chicago. Para llegar a esa carrera mantenía una rutina de entrenamiento junto con otros corredores.

La madrugada del 4 de septiembre salió a ejercitarse con una mujer y un hombre por la vía a Samborondón. Una camioneta acompañaba al grupo como vehículo de resguardo.

El recorrido terminó de forma abrupta a la altura del kilómetro 3, en sentido sur-norte.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Mónica Martinich?

Según información de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), una camioneta negra se acercó al grupo y su conductor tocó la bocina de manera insistente. El vehículo que protegía a los corredores abrió espacio para permitirle el paso.

La camioneta negra tomó el costado derecho de la vía y atropelló a Martinich. Sus dos compañeros lograron apartarse y resultaron ilesos.

La deportista murió en el lugar. El conductor involucrado continuó su marcha y abandonó el sitio.

Un video que circuló en redes sociales captó el momento del atropellamiento.

CTE y OIAT investigan el siniestro de tránsito

Personal operativo de la CTE elaboró el parte del siniestro. Especialistas de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) realizaron las pericias correspondientes.

Las actuaciones quedaron en conocimiento del fiscal de turno para continuar con el procedimiento legal.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, dispuso que la Autoridad de Tránsito y Vigilancia entregue las evidencias del sistema de videovigilancia a las autoridades encargadas de la investigación.

Yúnez también aseguró que se llegará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.

Atropellamiento de Mónica Martinich; preguntas frecuentes