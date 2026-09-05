Mónica Martinich habló de su mayor pasión antes de ser atropellada en Samborondón

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Mónica Martinich tenía 38 años y un objetivo por delante: correr la Maratón de Chicago. Su preparación para afrontar los 42 kilómetros quedó interrumpida el 4 de septiembre de 2026, cuando murió atropellada durante un entrenamiento en la vía a Samborondón.
Dos días antes, una entrevista registró sus reflexiones sobre el esfuerzo detrás de este deporte y el lugar que ocupaba en su vida.
Team WeRunGye publicó la entrevista en sus redes sociales como parte del proceso de preparación de Martinich para la Maratón de Chicago. La conversación abordó su experiencia como corredora y los sacrificios que implicaba perseguir una meta de esa magnitud.
Al preguntarle qué significaba correr para ella, Martinich se emocionó y resumió su relación con el atletismo en pocas palabras: “100%. Soy mucho más feliz desde que corro”.
También habló sobre la constancia necesaria para llegar hasta una competencia de 42 kilómetros. “Ya estamos aquí, ¿por qué pararías? Hicimos todo ya. Sacrificio, disciplina, ganas y el amor a correr, porque si no, no hay cómo”.
Su vínculo con este deporte también aparecía en sus propias redes sociales, donde compartía parte de sus entrenamientos y experiencias. En uno de esos contenidos escribió: “Me rehúso a morir sin antes conocer todo el potencial que tiene mi cuerpo”.
Martinich era madre de dos hijos y tenía experiencia en competencias de larga distancia. Entre sus participaciones constaban maratones en Guayaquil y Miami.
Su siguiente objetivo estaba en Chicago. Para llegar a esa carrera mantenía una rutina de entrenamiento junto con otros corredores.
La madrugada del 4 de septiembre salió a ejercitarse con una mujer y un hombre por la vía a Samborondón. Una camioneta acompañaba al grupo como vehículo de resguardo.
El recorrido terminó de forma abrupta a la altura del kilómetro 3, en sentido sur-norte.
Según información de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), una camioneta negra se acercó al grupo y su conductor tocó la bocina de manera insistente. El vehículo que protegía a los corredores abrió espacio para permitirle el paso.
La camioneta negra tomó el costado derecho de la vía y atropelló a Martinich. Sus dos compañeros lograron apartarse y resultaron ilesos.
La deportista murió en el lugar. El conductor involucrado continuó su marcha y abandonó el sitio.
Un video que circuló en redes sociales captó el momento del atropellamiento.
Personal operativo de la CTE elaboró el parte del siniestro. Especialistas de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) realizaron las pericias correspondientes.
Las actuaciones quedaron en conocimiento del fiscal de turno para continuar con el procedimiento legal.
El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, dispuso que la Autoridad de Tránsito y Vigilancia entregue las evidencias del sistema de videovigilancia a las autoridades encargadas de la investigación.
Yúnez también aseguró que se llegará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.
Mónica Martinich era una corredora de 38 años y madre de dos hijos que se preparaba para participar en la Maratón de Chicago.
Contexto: Tenía experiencia en pruebas de larga distancia y participó en maratones en Guayaquil y Miami.
Martinich murió atropellada durante un entrenamiento la madrugada del 4 de septiembre de 2026.
Contexto: El siniestro de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 3 de la vía a Samborondón, en sentido sur-norte.
Según la CTE, una camioneta negra pasó por el costado derecho de la vía y atropelló a la corredora.
Contexto: El conductor tocó la bocina de forma insistente antes de que el vehículo de resguardo de los deportistas abriera espacio para permitirle el paso.
No. Martinich entrenaba junto con una mujer y un hombre, además de una camioneta que acompañaba al grupo como vehículo de resguardo.
Contexto: Sus dos compañeros lograron apartarse y resultaron ilesos.
El conductor involucrado continuó su marcha y abandonó el lugar después del atropellamiento.
Contexto: Un video difundido en redes sociales captó el momento del siniestro.
La CTE elaboró el parte y especialistas de la OIAT realizaron las pericias del siniestro de tránsito.
Contexto: Las actuaciones quedaron en conocimiento del fiscal de turno para continuar con el procedimiento legal.
El Municipio de Samborondón dispuso entregar evidencias de su sistema de videovigilancia a las autoridades.
Contexto: El alcalde Juan José Yúnez ordenó que la Autoridad de Tránsito y Vigilancia facilite ese material para la investigación.
Dos días antes del siniestro, Martinich contó en una entrevista que correr ocupaba un lugar central en su vida y la hacía más feliz.
Contexto: La entrevista de Team WeRunGye abordó su preparación para la Maratón de Chicago, así como el sacrificio, la disciplina y la constancia que exigía su objetivo.