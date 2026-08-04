Ecuatoriana de 78 años muere atropellada en Stamford mientras visitaba a sus nietos

Carmen Illapa Verdezoto, una ecuatoriana de 78 años, falleció tras ser atropellada por una camioneta mientras visitaba a sus hijos y nietos en Stamford, Connecticut, Estados Unidos.

Según informó Daily Voice, el siniestro ocurrió el viernes 31 de julio cerca de las 05:30, cuando la mujer cruzaba Progress Drive, cerca de Stillwater Avenue. En ese momento fue impactada por una Ford Escape modelo 2022.

El conductor, un hombre de 28 años residente de Stamford, permaneció en el lugar, llamó a las autoridades e intentó ayudar a la víctima hasta la llegada de los equipos de emergencia, de acuerdo con el reporte citado por Daily Voice.

Los paramédicos trasladaron a Illapa Verdezoto a un hospital local, donde posteriormente murió debido a las heridas ocasionadas por el impacto. La Policía de Stamford tuvo dificultades para localizar a sus familiares, debido a que la mujer no llevaba consigo identificación ni teléfono.

Familia busca apoyo para repatriar los restos de a Ecuador

La familia de Carmen explicó, mediante una campaña de recaudación, que ella había viajado desde Ecuador hasta Connecticut para reencontrarse con sus seres queridos.

Sus allegados señalaron que desean cumplir uno de sus últimos deseos: que sus restos regresen a Ecuador para ser sepultados cerca de su familia. Para lograrlo, buscan reunir cerca de 20 000 dólares destinados a los gastos de traslado y servicios funerarios.

Una vida marcada por la familia y la solidaridad

Los familiares describieron a Carmen como una mujer trabajadora, y dedicada a ayudar a quienes la rodeaban. Aseguraron que su legado estuvo marcado por el amor hacia su familia y su comunidad.

“Su calidez, fortaleza y presencia amorosa dejaron huella en todos los que la conocieron”, expresaron sus seres queridos.

De acuerdo con Daily Voice, hasta el momento la Policía no ha anunciado cargos relacionados con el accidente ni ha confirmado detalles adicionales sobre una posible investigación. La familia continúa solicitando apoyo mientras enfrenta la pérdida y busca regresar a Carmen a su país natal.

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