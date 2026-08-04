Cuatro muertos y dos heridos en siniestro en la vía a Quinindé

La mañana de este martes 4 de agosto de 20226, un siniestro de tránsito ocurrió entre un camión y un automóvil en el kilómetro 16 de la vía a Quinindé, en Santo Domingo. Según el reporte preliminar del ECU 911, el siniestro dejó cuatro personas fallecidas y dos heridas.

También le puede interesar: Siniestros de tránsito en Guayaquil: el peligro en las vías apunta a un factor clave

Detalles del siniestro

Un siniestro de tránsito se reportó en la vía de Santo Domingo.

De acuerdo con la información proporcionada por las entidades de primera respuesta, el accidente correspondió a un choque frontal entre un camión que transportaba ganado y un automóvil. La alerta llegó al ECU 911 a las 07:00 horas, lo que activó la respuesta inmediata de personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo (CBSD), Policía Nacional (PPNN) y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Atención a emergencias

El personal fue coordinado desde la Sala Operativa local. “De forma simultánea, el lugar fue monitoreado mediante el sistema de videovigilancia del ECU 911, lo que permitió dar seguimiento al desarrollo de la atención y proporcionar información en tiempo real a las instituciones articuladas”, indicó la institución en un comunicado.

Rescate y evacuación

El Cuerpo de Bomberos ejecutó labores de rescate, extracción y evacuación de las personas afectadas. Las unidades de ambulancia trasladaron a los heridos a diferentes casas de salud. Por su parte, la Comisión de Tránsito restringió temporalmente la circulación vehicular en el sector para garantizar una atención segura.

Causas del accidente

La Policía Nacional realizó el procedimiento correspondiente en el lugar e inició las diligencias para determinar las causas del hecho. Al momento, el tránsito en la zona se encuentra habilitado.

Otro siniestro en Quito

En Quito, otro siniestro de tránsito se reportó en la avenida Manuel Córdova Galarza, en el sector Pomasqui. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos informaron a través de sus redes sociales que brindan atención prehospitalaria a dos menores y un adulto afectado.

La institución indicó que se encuentra parcialmente habilitada en ambos sentidos.

Te recomendamos