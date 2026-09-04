Mujer murió atropellada mientras se ejercitaba en Samborondón

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Una mujer que se encontraba trotando junto a otras dos personas en la vía Samborondón fue embestida por un vehículo la mañana de este 4 de septiembre de 2026, provocándole su muerte instántanea. El hecho se registró a la altura del Kilómetro 3, en sentido sur-norte.

La víctima fue indentificada como Mónica Andrea Martinich, de 38 años, conocida en el mundo deportivo por participar en maratones de Guayaquil y Miami.

Murió mientras estaba corriendo

Martinich estaba ejercitándose junto a una mujer y un hombre, quienes resultaron ilesos al lograr correr para salvar sus vidas. También había otra camioneta que los estaba resguardando.

En redes sociales circula un video del momento exacto de cuando la mujer es impactada por una camioneta negra que iba a toda velocidad y que finalmente huyó. El vehículo atravesó el lado derecho del carril, el mismo que está dispuesto exclusivamente para la ciclovía.

Según información de la CTE, el conductor de la camioneta negra había tocado la bocina de forma insistente. Al notar esto, la camioneta de resguardo se abrió para darle paso, pero el conductor rebasó la parte derecha y atropelló a la corredora.

Sus compañeros de deportes quedaron impresionados al darse cuenta que el cuerpo de Martinich quedó tendido al costa de la vía.

Según información preliminar, era madre de dos niños, y en ese momento se estaba preparando para una maratón en Estados Unidos.

Alcalde de Samborondón pide investigar

Juan José Yúnez se pronunció en sus redes por el atropello de la runner. “Lo ocurrido esta madrugada nos duele y nos indigna”.

Yúnez indicó en un comunicado que dipsuso a la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV) entregar todas las evidencias del sistema de video vigilancia a las autoridades competentes para que los responsables sean identificados, procesados y respondan ante la justicia. “Quien incumpla la ley debe asumir las consecuencias… exijimos justicia”, declara Yúnez.

Lo ocurrido esta madrugada nos duele y nos indigna.



En Samborondón no habrá indiferencia ni encubrimiento. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley.



Exigimos justicia. pic.twitter.com/K8J9Pu82Dp — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) September 4, 2026

Niels Olsen, candidato por ADN a la alcaldía de Samborondón, se solidarizó con la familia de la víctima en sus redes sociales. “Que la investigación avance rápido y que quien la atropelló responda ante la justicia”, dijo.

Mónica salió a correr y no volvió a su casa. Tenía 38 años.



Mi abrazo a su familia y a sus amigos. Ninguna familia debería recibir una noticia así.



Que la investigación avance rápido y que quien la atropelló responda ante la justicia.



Y que no nos acostumbremos: salir a hacer… — Niels Olsen (@NielsOlsen) September 4, 2026

Runner atropellada en Samborondón; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué pasó con Mónica Andrea Martinich en la vía Samborondón?

Mónica Andrea Martinich, de 38 años, murió tras ser embestida por una camioneta mientras trotaba en la vía Samborondón, la mañana del 4 de septiembre de 2026.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 3, en sentido sur-norte. Martinich se ejercitaba junto a otras dos personas, quienes lograron ponerse a salvo y resultaron ilesas.

❓ ¿Dónde ocurrió el atropello que causó la muerte de una corredora en Samborondón?

El hecho ocurrió en el kilómetro 3 de la vía Samborondón, en sentido sur-norte.

Según la información preliminar, la camioneta ingresó al espacio destinado exclusivamente para la ciclovía y embistió a Martinich mientras realizaba su entrenamiento.

❓ ¿Quién era Mónica Andrea Martinich, la mujer que murió atropellada mientras trotaba?

Mónica Andrea Martinich tenía 38 años y era una deportista que había participado en medias maratones de Guayaquil y Miami.

Al momento del accidente se encontraba entrenando para una próxima maratón en Estados Unidos. Según información preliminar, era madre de dos niños.

❓ ¿Qué pasó con la camioneta que atropelló a Mónica Martinich en Samborondón?

La camioneta negra que embistió a Martinich huyó del lugar después del atropello.

En redes sociales circula un video que muestra el momento del impacto. Según la información difundida, el vehículo circulaba a alta velocidad y atravesó el lado derecho del carril, correspondiente a la ciclovía.

❓ ¿Quiénes acompañaban a Mónica Martinich cuando fue atropellada?

Martinich trotaba junto a una mujer y un hombre, quienes resultaron ilesos tras correr para ponerse a salvo.

El grupo también contaba con una camioneta que los acompañaba como vehículo de resguardo durante el entrenamiento. Sus compañeros quedaron conmocionados al observar a Martinich tendida junto a la vía tras el impacto.

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