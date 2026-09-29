Ecuador inicia juicios contra tripulantes de barcos bombardeados por EE.UU.

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una jueza instaló este lunes, 28 de septiembre, en Manta, el primero de los tres juicios directos contra 88 tripulantes de cinco embarcaciones bombardeadas por marines de Estados Unidos en aguas del Pacífico. La Fiscalía los procesa por el delito de asociación ilícita y los señala por una supuesta colaboración con actividades vinculadas al narcotráfico.

Los tripulantes pertenecen a los barcos Conquista 2, María Candelaria, Don Rufo, X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca. Militares estadounidenses interceptaron y hundieron estas cinco embarcaciones entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre. Según el Comando Sur, los barcos funcionaban supuestamente como estaciones flotantes para abastecer de combustible a lanchas que transportaban droga hacia Norteamérica.

Tres juicios por las cinco embarcaciones

El primer juicio reúne a ocho tripulantes del Conquista 2 y a otros 24 del María Candelaria. La justicia convocó a un segundo proceso para este jueves. En ese caso comparecerán diez integrantes del Don Rufo. El último juicio se instalará el 8 de octubre y abarcará a 46 tripulantes de las embarcaciones X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca.

Los 88 procesados permanecen en libertad mientras enfrentan estos procesos. La justicia les impuso dos condiciones: no pueden salir de Ecuador y deben presentarse una vez por semana ante el fiscal encargado de sus casos.

Las autoridades también señalan a los tripulantes por supuestos vínculos con Los Choneros. El cable indica que este grupo criminal es el más antiguo de Ecuador y que mantiene una asociación con el mexicano Cartel de Sinaloa. Además, el Gobierno de Estados Unidos considera a Los Choneros una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas.

El caso también tiene una diferencia que ha generado cuestionamientos entre los abogados de los procesados. Existen otros 70 tripulantes de las tres embarcaciones restantes que fueron detenidos en fechas diferentes. Entre ellos también hay varios integrantes de las tripulaciones del Conquista 2 y del Don Rufo. Sin embargo, la justicia no formuló cargos contra esas personas porque no encontró delito.

Abogado cuestiona las diferencias entre los casos

Juan Alvia, abogado de algunos de los procesados, cuestionó que la justicia haya tomado decisiones diferentes frente a los tripulantes. En declaraciones a EFE, dijo que no entiende por qué unos enfrentan cargos y otros quedaron fuera del proceso.

Alvia sostuvo que “no hay nada que involucre en un delito a ninguno de los pescadores”. También afirmó que los procesados están siendo revictimizados, porque, según su argumento, la justicia ya determinó que no existía delito en los casos de los otros tripulantes.

El abogado también aseguró que las autoridades judiciales afrontan “presión” para procesar a estas personas como “falsos positivos”. Según Alvia, “el Gobierno así se los está exigiendo”.

Además, cuestionó las pruebas que presentó la Fiscalía. Aseguró que la institución no ha entregado “ninguna prueba” que incrimine a los tripulantes.

Alvia se refirió también a un supuesto documento que, según se había señalado, tenían los marinos estadounidenses como evidencia de que los tripulantes vendían gasolina para las llamadas “narcolanchas”. El abogado afirmó que ese documento no existe y sostuvo que las fuerzas estadounidenses no entregaron ese material.

La jueza que lleva el primer proceso anunciará su decisión el próximo 7 de octubre. Alvia dijo que espera que el fallo ratifique el estado de inocencia de todos los tripulantes.

Te recomendamos