Mujer recibe 13 años de cárcel por la desaparición involuntaria de su hijo

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La resolución de un proceso judicial en la provincia de Cotopaxi derivó en la máxima sanción carcelaria contra una madre de familia. Los jueces resolvieron castigar con cárcel la desaparición involuntaria de su hijo, quien tenía un año y 11 meses de edad al momento de su extravío y cuyo paradero continúa sin ser localizado por los equipos de rastreo.

Tribunal impone cárcel por desaparición involuntaria de su hijo

El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi declaró culpable a Sofía Berenice G. R. e impuso una pena de 13 años de privación de libertad tras corroborar los elementos acusatorios presentados en la audiencia de juzgamiento.

El dictamen contempla el pago de una reparación integral de 15 000 dólares destinada a los familiares del menor afectado, junto con una sanción económica equivalente a cuarenta salarios básicos unificados (1 928 dólares) que la sentenciada deberá consignar a la administración de justicia.

La tipificación legal aplicada correspondió al artículo 163.1, inciso 2, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Una nota manuscrita y la salida del menor en Latacunga

El caso comenzó a investigarse formalmente luego de que la medio hermana del pequeño presentó una denuncia penal.

Según los antecedentes expuestos, el 23 de noviembre de 2021 la procesada, de 31 años, solicitó a su hijastra que cuidara al infante por unas diligencias, pero ante la negativa de esta, avisó que saldría de la ciudad por un día.

Esa misma noche, el padre del niño retornó de un viaje de trabajo a la vivienda situada en las avenidas Atahualpa y Roosevelt, en Latacunga, donde halló un mensaje escrito: “Adiós Óscar, me voy lejos a iniciar una vida con el Sebas. Me voy a Colombia, a Cartagena. Chao”. Desde ese instante se interrumpió la comunicación.

Fotografías descargadas de internet y retorno sin el infante

Los registros del proceso detallan que a inicios de diciembre de 2021 la acusada volvió a contactar al progenitor asegurando que regresaría al domicilio familiar.

En esa conversación, el padre requirió pruebas visuales de su hijo, ante lo cual la mujer le remitió imágenes digitales de otro menor que habían sido descargadas directamente de internet. Posteriormente, el 2 de enero de 2022, Sofía Berenice G. R. regresó al inmueble en Latacunga sin la criatura. Al enfrentar el reclamo de su hijastra y la advertencia de acciones legales, abandonó la propiedad.

Testimonios familiares y captura ejecutada en 2025

Las diligencias de búsqueda coordinadas con equipos policiales no lograron ubicar el destino del menor de edad tras los protocolos activados.

Casi cuatro años después de los hechos, el 16 de octubre de 2025, agentes policiales arrestaron a la procesada para ejecutar la orden judicial de formulación de cargos por la desaparición involuntaria de su hijo.

En el juicio se incluyó el informe pericial de reconocimiento del sitio y las declaraciones del padre y la hermana, quienes ratificaron que la imputada retiró al niño de la casa antes de perderse todo rastro.

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