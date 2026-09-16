Tiktoker es condenado a 16 años de prisión por atropellar a una madre y su hija en Argentina

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El creador de contenido en TikTok, Agustín López Gagliasso, recibió una condena de 16 años de prisión en Argentina el 15 de septiembre de 2026, tras atropellar y matar a Tania Gandolfi y a su hija Agustina García el 21 de enero de 2025.

Según reportaron El Tiempo y La Nación, el tribunal resolvió la pena tras verificar que el imputado manejaba a 120 kilómetros por hora en una zona céntrica.

🚨 ¿Cuál fue la sentencia para Agustín López Gagliasso?

El tribunal impuso 16 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para conducir.

El Tiempo y La Nación señalaron que la Justicia determinó que el joven pudo anticipar el peligro de muerte al perseguir a un motociclista sin accionar los frenos.

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🚗 Detalles de la persecución en el sector céntrico

La investigación de la Fiscalía confirmó que el acusado conducía con 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, realizó maniobras en zigzag a alta velocidad antes de perder el control del vehículo.

👤 Testimonios y declaración durante el juicio oral

Una acompañante del auto declaró que le pidió al conductor disminuir la velocidad.

Por su parte, el propio imputado en TikTok admitió su responsabilidad al declarar que manejó a una velocidad inadecuada.

⚖️ ¿Dónde cumplirá la pena el tiktoker condenado?

La Fiscalía informó que los fundamentos de la sentencia se publicarán en 10 días.

El imputado cumplirá la pena en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero.

Tiktoker Agustín López Gagliasso; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Agustín López Gagliasso y qué ocurrió en Rosario? Agustín David López Gagliasso es el joven de 20 años acusado de provocar un choque fatal en Rosario, Argentina. Según la investigación, conducía un Peugeot 206 a más de 120 km/h en una zona cuyo límite era de 60 km/h, perdió el control del vehículo y atropelló a una mujer y a su hija. ❓ ¿Quiénes fueron las víctimas del siniestro protagonizado por Gagliasso? Las víctimas fueron Tania Daniela Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina Magalí García, de 16. Ambas pertenecían a una familia cordobesa que se encontraba de paseo por la costanera de Rosario y murieron en el lugar del hecho. La hija menor de la familia también resultó herida.

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