TikTok suma una función de inteligencia artificial que crea presentaciones automáticas para transmisiones en vivo

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La herramienta busca ofrecer contexto inmediato a los usuarios que se unen a un live en marcha.

Para resolver el problema de los espectadores que entran a un live ya empezado, TikTok incorporó una herramienta de inteligencia artificial en el editor de TikTok Live.

La función genera un resumen automático sobre el presentador y el tema de la transmisión para orientar a quienes se van conectando.

Con solo pulsar un botón, la plataforma crea esta introducción para evitar que los usuarios abandonen la sala por falta de contexto, pero aún se encuentra en etapa de prueba.

Dudas sobre la precisión de las presentaciones generadas por IA

De acuerdo con Social Media, a pesar de su propósito funcional, todavía no queda del todo claro cómo procesa TikTok la información para generar estas presentaciones.

Tampoco se conoce hasta qué punto los textos producidos por la IA reflejan con precisión el contenido de cada transmisión.

Esto es especialmente relevante porque la introducción se presenta como una forma de dar contexto a los espectadores que llegan tarde a un LIVE, por lo que cualquier información incorrecta podría generar una expectativa equivocada sobre el contenido de la transmisión.

TikTok incorpora IA para generar resúmenes introductorios de sus transmisiones en vivo.

El debate sobre la utilidad de la IA en TikTok

La incorporación se suma a una tendencia en la que las redes sociales buscan aplicaciones prácticas para la inteligencia artificial, incluso en tareas sencillas como la generación de textos y descripciones.

Aunque estas herramientas pueden agilizar determinados procesos, también plantean preguntas sobre qué actividades necesitan realmente ser automatizadas y cuánto valor aportan a la experiencia de los usuarios.

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