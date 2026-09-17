Sospechoso de causar incendio en La Vicentina va a prisión preventiva y a juicio

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La respuesta judicial frente a los incendios forestales en la capital derivó en una medida de reclusión inmediata. Al cierre de la audiencia de flagrancia desarrollada la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026, la justicia penal dispuso prisión preventiva contra Luis Fernando D. P., identificado en las investigaciones como presunto responsable del segundo incendio en La Vicentina.

Sospechoso de causar incendio en La Vicentina irá a prisión y a juzgamiento

El ciudadano fue imputado formalmente por el supuesto delito de incendios forestales y de vegetación. La captura se produjo la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026, cuando personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detectó al individuo mientras salía de entre la maleza de una peña colindante con la avenida Velasco Ibarra.

En ese momento, las llamas avanzaban con rapidez sobre los matorrales secos. El implicado intentó escapar corriendo por el parterre central de la arteria vial en sentido norte-sur, pero un agente de tránsito alertó a un policía nacional motorizado, quien ejecutó la interceptación.

En el registro, el uniformado descubrió que el hombre transportaba en una mochila de tela tres cajas de fósforos, pliegos de papel periódico y una pipa.

Informes periciales confirman daño en seis hectáreas de vegetación

El dictamen judicial se sustentó en los elementos aportados por las entidades técnicas municipales. La acusación incorporó la denuncia presentada por el Municipio de Quito y la pericia técnica emitida por la Secretaría de Ambiente, en la que se calculó una superficie afectada de seis hectáreas de cobertura vegetal.

Adicionalmente, el Cuerpo de Bomberos de Quito remitió su informe preliminar de investigación, el cual determinó de manera concluyente que el incendio forestal se originó por actividad humana directa.

Peritajes de campo y aplicación del procedimiento directo

La documentación sumó peritajes de reconocimiento del lugar y la cadena de custodia sobre las evidencias recolectadas en la mochila del procesado.

Con estos insumos, el Juez de Garantías Penales ordenó el inicio de una instrucción fiscal con plazo de 20 días. Por tratarse de un delito flagrante con una pena privativa de la libertad inferior a los cinco años, el juzgamiento no irá por vía ordinaria sino a través de juicio directo, mecanismo fijado en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La diligencia definitiva quedó agendada para el 12 de octubre de 2026.

Marco penal para las quemas forestales en el país

El tipo penal atribuido al sospechoso está contemplado en el artículo 246, inciso primero, del COIP, que sanciona los incendios forestales y de vegetación.

La normativa establece que la persona que provoque de forma directa o indirecta eventos forestales o incendie coberturas vegetales enfrentará una pena privativa de libertad que va de uno a tres años de prisión.

Preguntas frecuentes sobre el sospechoso de causar el incendio en La Vicentina

❓ ¿Qué sanción privativa de la libertad dispuso el juez en audiencia de flagrancia?

Ordenó prisión preventiva y abrió juzgamiento por procedimiento directo.

La medida cautelar fue dictada la tarde del 17 de septiembre de 2026 contra Luis Fernando D. P. por la quema forestal.

❓ ¿Qué evidencias halló la Policía al detener al sospechoso en la avenida Velasco Ibarra?

Tres cajas de fósforos, papel periódico y una pipa guardadas en una mochila.

El hombre fue observado saliendo de la peña y corrió por el parterre central mientras el fuego se propagaba en los arbustos.

❓ ¿Cuál fue la extensión del daño ambiental en La Vicentina?

Seis hectáreas de cobertura vegetal quemadas por actividad humana.

El dato consta en la denuncia del Municipio de Quito y en el informe técnico preliminar emitido por el Cuerpo de Bomberos.

❓ ¿Cuándo se instalará la audiencia de juicio directo contra el procesado?

El 12 de octubre de 2026.

La instrucción fiscal durará 20 días bajo los parámetros del artículo 640 del COIP para infracciones flagrantes.

❓ ¿Qué pena de cárcel establece el COIP para incendios de vegetación?

De uno a tres años de privación de libertad.

La sanción está regulada en el artículo 246, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.

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