La Fiscalía General del Estado (FGE) inició un proceso judicial contra 15 militares por el delito de ingreso de artículos prohibidos al Centro de Privación de Libertad (CPL) ‘La Roca‘ en Guayaquil.

Durante una requisa, se encontraron en su poder 20 teléfonos celulares, una tablet, dispositivos electrónicos como audífonos y tarjetas de memoria, además de dinero en efectivo.

Operativo y aprehensión en ‘La Roca’

Según el parte informativo, el Jefe de la Unidad Policial que presta seguridad en el centro reclusorio recibió una solicitud de registro de un director del CPL. Este director pidió la colaboración policial para registrar a los miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en un espacio de descanso.

El operativo, en el que también participaron guías penitenciarios, resultó en la aprehensión de los militares por la Policía Nacional. Los detenidos y las evidencias fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo para el proceso correspondiente.

Audiencia de flagrancia y formulación de cargos

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos contra los militares, el Fiscal presentó varios elementos de convicción, incluyendo el parte informativo y de aprehensión, versiones de los agentes policiales y de los aprehendidos, así como las evidencias ingresadas en cadena de custodia de la Policía Judicial.

Sin embargo, el Juez de Garantías Penales decidió no acoger el pedido de prisión preventiva para todos los involucrados.

Proceso por ingresar objetos prohibidos

El juez dictó prisión preventiva únicamente para Julio Darwin C. G., mientras que a los otros catorce involucrados (Bryan Edisson C. B., John Andrés P. P., Édgar Geovanni F. C., Willian Efrén V. M., Cristian Manuel M. T., Juan Francisco T. Y., Walter Patricio V. C., Gastón Norberto C. P., Hernán Fabricio E. L., Joselito Edison C. P., José Luis S. C., Juan Rodrigo G. T., Washington Enrique C. R. y Cristian Marcelo I. P.) se les impuso la obligación de presentarse los lunes y viernes ante la Fiscalía y la prohibición de salir del país.

El proceso legal

La instrucción fiscal contra los militares que fueron capturados en ‘La Roca’ durará 30 días. La Fiscalía basa este proceso en el artículo 275, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el ingreso de artículos prohibidos a un centro reclusorio.