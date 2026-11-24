Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Un menor de edad encontró el cuerpo sin cabeza de una mujer en una quebrada del sector de La Mena, en el sur de Quito, la mañana del martes 24 de noviembre de 2026. El cadáver presentaba signos de extrema violencia. La Policía Nacional todavía no confirma la identidad de la víctima, quien tendría aproximadamente 35 años.

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El hallazgo ocurrió cerca de las calles Profeta Zacarías y Apóstol Bartolomé, en el distrito Eloy Alfaro. Según las primeras versiones, el menor jugaba en las inmediaciones de su vivienda cuando observó el cuerpo entre la vegetación y alertó sobre su presencia.

La alerta ingresó al ECU 911 alrededor de las 10:00, según una de las versiones del procedimiento policial. Otro reporte ubica la llamada cerca de las 10:20.

Policía investiga la identidad del cuerpo de una mujer

El coronel Danilo Barriga, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro, explicó que la falta de la cabeza dificulta la identificación de la víctima y la confirmación de su posible residencia en el sector.

Las primeras pericias también identificaron otras lesiones de extrema violencia. Según la información preliminar, el cuerpo presentaba un brazo amputado y varios cortes en la parte inferior.

La Policía Nacional coordinó la intervención de unidades especializadas, entre ellas agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), Criminalística y Medicina Legal. Los equipos recogieron indicios y realizaron los procedimientos correspondientes para avanzar en la identificación de la mujer.

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Policía presume que el crimen ocurrió en otro lugar

Barriga indicó que los primeros indicios apuntan a que los responsables trasladaron el cuerpo hasta la quebrada y lo abandonaron en ese sitio. Por ahora, la Policía no confirma dónde ocurrió el crimen ni quiénes participaron.

El oficial también señaló que el lugar carece de cámaras de videovigilancia, una condición que limita la disponibilidad de registros visuales para reconstruir lo ocurrido.

La investigación busca establecer la identidad de la víctima, las circunstancias de su muerte y el sitio donde ocurrió el crimen. Barriga afirmó que este constituye el primer caso con estas características en esa zona del distrito Eloy Alfaro.

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Antecedentes de hallazgos de cuerpos en el sur de Quito

El hallazgo ocurrió en una semana con otros reportes de cadáveres en el sur de la capital. El 19 de noviembre, las autoridades registraron dos casos en los sectores de Guamaní y San Martín de Porres.

La Policía mantiene las diligencias para esclarecer las circunstancias de estos hechos. Hasta la tarde del martes 24 de noviembre, las autoridades no confirmaron la identidad de la mujer encontrada en La Mena ni establecieron un posible móvil del crimen.

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Se encontró un cuerpo decapitado en el sur de Quito, preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde encontraron el cuerpo sin cabeza de una mujer en Quito? Un menor de edad encontró el cuerpo de una mujer en una quebrada del sector de La Mena, al sur de Quito, en el distrito Eloy Alfaro.

El hallazgo ocurrió cerca de las calles Profeta Zacarías y Apóstol Bartolomé, en las inmediaciones del barrio La Mena 3, la mañana del martes 24 de noviembre de 2026. ❓ ¿Quién encontró el cuerpo de la mujer en La Mena? Un menor de edad descubrió el cadáver mientras jugaba cerca de su vivienda y alertó sobre su presencia.

Según las primeras versiones, el menor observó el cuerpo en una quebrada, entre árboles y vegetación. La alerta permitió que la Policía acudiera al lugar. ❓ ¿A qué hora recibieron las autoridades la alerta sobre el hallazgo? El ECU 911 recibió la alerta aproximadamente entre las 10:00 y las 10:20 del martes 24 de noviembre de 2026.

Tras la llamada, agentes del Distrito de Policía Eloy Alfaro acudieron al sector para verificar el reporte y resguardar la escena. ❓ ¿Qué características tenía el cuerpo encontrado en la quebrada de La Mena? El cadáver correspondía presuntamente a una mujer de aproximadamente 35 años y presentaba signos de extrema violencia.

Las primeras pericias identificaron la ausencia de la cabeza, un brazo amputado y varios cortes en la parte inferior del cuerpo. ❓ ¿Se conoce la identidad de la mujer encontrada en el sur de Quito? No. Hasta el martes 24 de noviembre, la Policía Nacional no confirmó la identidad de la víctima.

El coronel Danilo Barriga, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro, explicó que la ausencia de la cabeza dificulta el proceso de identificación. Los equipos especializados realizan diligencias para determinar quién era la mujer y si residía en el sector. ❓ ¿Qué unidades policiales participaron en las investigaciones del caso de La Mena? En el procedimiento participaron agentes de Dinased, Criminalística y Medicina Legal.

Los equipos realizaron el levantamiento del cuerpo, recogieron indicios y ejecutaron diligencias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte. ❓ ¿Qué hipótesis maneja la Policía sobre el lugar donde ocurrió el crimen? La Policía presume que el crimen ocurrió en otro lugar y que los responsables trasladaron el cuerpo hasta la quebrada de La Mena.

El coronel Danilo Barriga señaló que los primeros indicios apuntan a que los responsables abandonaron el cadáver en ese sector. Sin embargo, las autoridades todavía no establecen el sitio exacto del crimen ni identifican a los responsables. ❓ ¿Existen cámaras de videovigilancia en el lugar donde encontraron el cuerpo? No. Según la información policial, el sitio donde apareció el cadáver no cuenta con cámaras de videovigilancia.

El coronel Barriga mencionó esta condición durante las primeras diligencias del caso. La Policía continúa con la recolección de indicios para reconstruir las circunstancias del hecho. ❓ ¿Qué otros hallazgos de cadáveres se reportaron en el sur de Quito en noviembre de 2026? l 19 de noviembre se reportaron otros dos hallazgos de cadáveres en los sectores de Guamaní y San Martín de Porres.

Estos casos antecedieron al hallazgo de la mujer en la quebrada de La Mena, ocurrido el 24 de noviembre. La información disponible no establece una relación entre los tres hechos.

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