Detienen en Quito a sospechoso de femicidio en caso de mujer desaparecida con su hija en 2018

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La Policía Nacional detuvo en Quito a Pedro G. M., de 33 años, investigado por su presunta vinculación con la desaparición de una mujer y su hija, ocurrida en septiembre de 2018. El operativo se ejecutó la noche del 14 de noviembre de 2026, en el sector de La Vicentina, mediante una orden judicial de allanamiento y detención. El caso se investiga como un presunto femicidio.

La desaparición ocurrió el 2 de septiembre de 2018. Ese día, una mujer de 32 años salió de su vivienda, ubicada en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, junto a su hija de un año y seis meses. Desde entonces, sus familiares desconocían el paradero de ambas. Las investigaciones policiales buscaron establecer qué ocurrió con ellas y determinar las circunstancias de su desaparición.

Restos óseos aparecieron en una alcantarilla del centro de Quito

Las investigaciones dieron un giro el 22 de octubre de 2026. Ese día, personal especializado localizó restos óseos en el interior de una alcantarilla, en el sector de Cumandá, en el centro de Quito.

Servidores policiales de Criminalística levantaron los indicios y los trasladaron para realizar los análisis técnicos y científicos correspondientes. Según los resultados preliminares del estudio antropológico, los restos presentarían características compatibles con los perfiles biológicos de las personas desaparecidas.

Sin embargo, las autoridades todavía deben confirmar su identidad. Para ello, esperan los resultados de las pericias forenses correspondientes.

Las diligencias también incluyeron la búsqueda y recuperación de restos óseos en otra alcantarilla, ubicada dentro de un centro de retención vehicular. Según la información policial, el ciudadano investigado habría trabajado anteriormente en ese lugar. Los procedimientos permitieron incorporar nuevos elementos de interés para avanzar en el caso.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) lideró estas investigaciones y ejecutó el operativo denominado Fénix 648, que permitió localizar y detener al sospechoso.

Detenido en La Vicentina y con prisión preventiva por presunto femicidio

La detención ocurrió aproximadamente a las 23:00 del 14 de noviembre de 2026. Agentes de la Dinased llegaron a un inmueble del sector de La Vicentina, en Quito, para ejecutar una orden judicial de allanamiento y cumplir la orden de detención contra Pedro G. M., de 33 años.

Durante el procedimiento, los policías recogieron cinco dispositivos móviles. Los ingresaron como indicios para someterlos a las pericias y diligencias investigativas correspondientes.

Después del operativo, los agentes trasladaron al detenido ante las autoridades competentes. La Policía informó que cumplió el procedimiento con respeto a sus derechos y garantías constitucionales.

Posteriormente, durante la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de femicidio, la autoridad judicial dictó prisión preventiva contra el procesado. Además, dispuso una instrucción fiscal de 90 días para continuar con las investigaciones.

Durante ese período, las autoridades realizarán nuevas diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

La identidad de los restos óseos todavía depende de los resultados de los análisis forenses. Por tanto, las investigaciones deberán establecer si corresponden a la mujer y a su hija, desaparecidas hace más de ocho años en el norte de Quito.

El proceso continuará bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia, mientras las autoridades buscan esclarecer la desaparición y las circunstancias de los hechos investigados.

DETENIDO PRESUNTO IMPLICADO EN LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE UNA MADRE Y SU HIJA EN QUITO La #PolicíaEcuador, a través de la #EstrategiaOperacional3D, mediante trabajos de investigación ejecutó un allanamiento en el sector de La Vicentina, en #Quito, que permitió la detención de un sujeto que registraba una orden de captura. El individuo estaría presuntamente relacionado con el fallecimiento de su expareja sentimental y de su hija, desaparecidas desde el 2 de septiembre de 2018, en el Comité del Pueblo. Como resultado de las diligencias investigativas, se identificaron elementos de interés que contribuyen al esclarecimiento de este caso. Durante el operativo se levantaron como indicios cinco terminales móviles. #CeroImpunidad #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 16, 2026

Te recomendamos