Policía captura a alias ‘Neiser’, señalado por varios asesinatos en el Oriente de Ecuador

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Policía Nacional capturó la noche del martes 22 de septiembre de 2026 a Neiser Alejandro S. M., alias ‘Neiser’, en Sucumbíos. La institución lo identifica como integrante de Los Choneros y señala que tenía una orden de captura por asesinato.

Alias ‘Neiser’ tenía una orden de captura por asesinato

Según la Policía, agentes de la Dirección General de Inteligencia (DGI) y de la Unidad Nacional de Inteligencia Trasnacional (UNIT) ubicaron a alias ‘Neiser’ en el sector Abdón Calderón, en la provincia de Sucumbíos.

La institución indicó que sobre el ciudadano pesaba una orden de captura emitida por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en Francisco de Orellana.

La orden se relaciona con la muerte violenta de Agustín Cedeño, registrada el 24 de agosto de 2026 en el sector San Bartolo, provincia de Orellana. La Policía señala a alias ‘Neiser’ como presunto autor directo de ese crimen.

Policía capturó a alias ‘Neiser’ en Sucumbíos

La operación ocurrió aproximadamente a las 20:20 del martes 22 de septiembre. Una vez que los agentes determinaron la ubicación del sospechoso, personal de la DGI y la UNIT coordinó una intervención con la Policía Judicial y la Dinased.

El operativo recibió el nombre de ATLAS-238-UNIT y formó parte de la denominada Estrategia Operacional 3D de la Policía Nacional.

Tras la intervención, los agentes capturaron a Neiser Alejandro S. M. La Policía lo identifica como integrante activo del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros.

Dinased notificó cuatro procesos adicionales por asesinato

Después de la captura, personal de la Dinased notificó a alias ‘Neiser’ sobre el inicio formal de otros cuatro procesos penales por asesinato.

De acuerdo con la Policía Nacional, esos procesos guardan relación con muertes violentas registradas recientemente en la provincia de Sucumbíos. La información difundida por la institución no detalla las identidades de las víctimas, las fechas de esos crímenes ni las circunstancias de cada caso.

Alias ‘Neiser’ quedó a órdenes de la autoridad judicial competente para el proceso correspondiente. La Policía informó que después se prevé su traslado a un centro de privación de libertad.

Captura de alias ‘Neiser’; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es alias ‘Neiser’ y por qué lo capturaron? Neiser Alejandro S. M., alias ‘Neiser’, tenía una orden de captura por asesinato y la Policía lo identifica como integrante activo de Los Choneros.

Contexto: La orden se relaciona con la muerte violenta de Agustín Cedeño, registrada el 24 de agosto de 2026 en Orellana. ❓ ¿Dónde capturaron a alias ‘Neiser’? La Policía lo capturó en el sector Abdón Calderón, en la provincia de Sucumbíos.

Contexto: La operación ocurrió aproximadamente a las 20:20 del martes 22 de septiembre de 2026. ❓ ¿Qué relación tendría alias ‘Neiser’ con la muerte de Agustín Cedeño? La Policía señala a alias ‘Neiser’ como presunto autor directo del crimen.

Contexto: La muerte violenta de Agustín Cedeño ocurrió el 24 de agosto de 2026 en el sector San Bartolo, provincia de Orellana. ❓ ¿Qué autoridad emitió la orden de captura contra alias ‘Neiser’? La orden fue emitida por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en Francisco de Orellana.

Contexto: Los agentes localizaron al sospechoso en Sucumbíos y coordinaron la intervención para ejecutar la orden. ❓ ¿Qué unidades participaron en la captura de alias ‘Neiser’? Participaron la Dirección General de Inteligencia, la Unidad Nacional de Inteligencia Trasnacional, la Policía Judicial y la Dinased.

Contexto: El operativo recibió el nombre de ATLAS-238-UNIT y formó parte de la denominada Estrategia Operacional 3D de la Policía Nacional. ❓ ¿Alias ‘Neiser’ enfrenta otros procesos por asesinato? Sí. Después de la captura, la Dinased le notificó el inicio formal de otros cuatro procesos penales por asesinato.

Contexto: Según la Policía, esos procesos se relacionan con muertes violentas registradas recientemente en Sucumbíos. ❓ ¿Qué se conoce sobre los otros cuatro procesos contra alias ‘Neiser’? La Policía no detalló las identidades de las víctimas, las fechas de los crímenes ni las circunstancias de cada caso.

Contexto: La información oficial únicamente señala que los cuatro procesos corresponden a muertes violentas registradas en Sucumbíos. ❓ ¿Qué ocurrirá con alias ‘Neiser’ después de su captura? Quedó a órdenes de la autoridad judicial competente para el proceso correspondiente.

Contexto: La Policía informó que posteriormente se prevé su traslado a un centro de privación de libertad.

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