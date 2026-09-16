Muere policía que recibió un disparo en la cabeza durante un operativo en Guayaquil

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Falleció el sargento primero de Policía, Patricio Germán Ortiz Lucio, tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado en la cooperativa Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil, el pasado viernes 11 de septiembre de 2026.

La información del fallecimiento fue confirmada por la Policía Nacional la madrugada del martes 16 de septiembre.

Policía Nacional se pronunció

A través de un mensaje de condolencia, la Policía Nacional expresó su profundo sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento del sargento primero Patricio Ortiz.

“Su vocación de servicio, entrega y compromiso con la misión institucional de servir y proteger permanecerán en la memoria de la familia policial y de quienes tuvieron el honor de compartir junto a él su trayectoria profesional y humana”, expresó la institución.

La institución indicó que se encuentra en luto por esta pérdida.

El día de la tragedia

El servidor policial se encontraba realizando sus funciones cuando fue atacado por unos hombres armados. El violento hecho se registró el pasado viernes 11 de septiembre de 2026 en la cooperativa Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil.

Los uniformados se encontraban en una persecución contra dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según información policial, los hombres dispararon contra el patrullero y una de las balas impactó en la cabeza de Ortiz.

Tras el incidente, el servidor policial fue trasladado de urgencia al Hospital Monte Sinaí, y posteriormente llevado a una casa de salud privada, donde fue intervenido. Su estado se mantuvo en estado crítico desde su hospitalización, hasta que finalmente falleció este 16 de septiembre.

Operativo de captura

El ataque a los uniformados conllevó que la zona sea intervenida con un operativo aéreo y terrestre. Durante la acción policial se allanaron dos viviendas, donde se hallaron 254 municiones, tres alimentadoras, una motocicleta y el cargador de una radio de comunicación; que fueron incautados por la Policía.

Además se logró la captura de once personas, que serían presuntos integrantes del grupo criminal Los Fatales. Sin embargo, no se logró la captura de quien disparó contra el Policía. “En ese momento no se pudo realizar la captura del que perpetró el disparo”, explicó a Ecuavisa el mayor David Quezada, jefe de apoyo operativo del distrito Nueva Prosperina.

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